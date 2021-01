Ultime Notizie » attrice » Morta Tanya Roberts, ex Charlie’s Angels e Bond Girl

L’attrice della serie tv Charlie’s Angels Tanya Roberts è morta a Los Angeles (USA). La famosa attrice di 65 anni è stata anche la Bond girl nel film “A View to Kill”, un film uscito nel 1985 con Roger Moore nel ruolo dell’agente 007 James Bond. Era stata ricoverata in un ospedale della città californiana da quando era svenuta per strada il 24 dicembre mentre portava a spasso i suoi cani.

Per ora la causa della morte di Tanya Roberts, il cui nome originale era Victoria Leigh Blum, non è stata rilasciata, anche se in linea di principio è stato escluso che sia dovuta al coronavirus. Era nata a New York nel 1955.

Tanya Roberts ha tentato la fortuna come modella e anche nella pubblicità prima di prendere piede come attrice. Il piccolo schermo è stata la sua prima casa: dopo diversi piccoli ruoli in serie televisive e film, è stata selezionata come una delle tre protagoniste della quinta e ultima stagione di “Charlie’s Angels” (1976-1981).

Tanya Roberts non ha potuto impedire la fine di quella famosa serie, ma la sua carriera ha continuato a crescere fino a quando non ha raggiunto quello che sarebbe stato finalmente il grande ruolo della sua carriera: il ruolo di Bond Girl in “A View to a Kill” (007 Bersaglio mobile). Diretto da John Glen, questo è stato l’ultimo film di Roger Moore nei panni di Bond prima di passare il testimone dell’agente 007 all’attore Timothy Dalton.

“A View to a Kill” vedeva nel cast anche Christopher Walken e Grace Jones. La carriera di Tanya Roberts comprende anche altri film come “The Beastmaster” (1982) o “Sheena, regina della giungla” (1984). Il suo ultimo ruolo di primo piano è stato in televisione grazie alla serie “That ’70s Show” (1998-2004).