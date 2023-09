Ultime Notizie » Arte » Addio a Fernando Botero, l’artista colombiano delle figure rotonde

È morto all’età di 91 anni Fernando Botero, l’artista colombiano più universale, famoso in tutto il mondo per le sue figure rotonde e voluminose. Il famoso pittore, scultore e disegnatore è morto nella sua casa nel principato di Monaco, dove si stava riprendendo dopo aver sofferto recentemente di polmonite, come confermato questo venerdì dal giornalista Julio Sánchez Cristo su W Radio.

Vita e carriera di Fernando Botero

Il Maestro Botero, nato a Medellín nel 1932, è stato un autodidatta in tutti i sensi. “L’arte dovrebbe produrre piacere, una certa tendenza verso un sentimento positivo”, ha affermato lo stesso Botero nel 2019. “Ma ho dipinto cose drammatiche. Ho sempre cercato la coerenza, l’estetica, ma ho dipinto la violenza, la tortura, la passione di Cristo… C’è un piacere diverso nella pittura drammatica, nella pittura stessa. La gioia più grande della pittura, la bellezza, non mette in contrasto il drammatico e il piacevole”, affermava allora.

La carriera di Fernando Botero

“È la storia stimolante di una persona che è partita dal nulla e l’unica cosa che gli era chiara era la sua vocazione artistica, la sua capacità di lavorare, la passione per quello che faceva. Tutto ciò gli ha permesso di andare avanti e nuotare molte volte contro le correnti dominanti nel mondo dell’arte’, lo definì quello stesso anno la figlia Lina Botero in occasione del documentario Botero: uno sguardo intimo sulla vita e l’opera del maestro , una sorta di grande retrospettiva con un accesso inedito all’artista, alla sua famiglia e alla sua privacy. Ha dedicato più di settant’anni al suo lavoro, tra cui sculture, dipinti ad olio, pastelli, acquerelli e disegni.

Le tappe della carriera di Botero

La lunga strada di Botero ha avuto numerose fermate. Di origini molto umili, la sua carriera inizia come illustratore per il quotidiano El Colombiano alla fine degli anni Quaranta. Ben presto si riconobbe come l’erede di Piero della Francesca, e la genesi del suo stile inconfondibile avvenne all’età di 25 anni, con lo schizzo di un mandolino che alludeva al suo senso di monumentalità. Considerato a lungo uno dei più grandi artisti viventi, la fama e la popolarità che aveva acquisito con i suoi dipinti dai colori luminosi aumentarono negli anni Novanta quando le sue enormi sculture in bronzo iniziarono ad essere esposte nelle principali capitali del mondo. Uno stile che non ha mai abbandonato, nemmeno quando ha dedicato una celebre scena alle torture di Abu Ghraib.

Il periodo a New York e la lotta contro le correnti del suo tempo

Uno dei passaggi più rivelatori del documentario è dedicato al periodo trascorso da Botero a New York, laboratorio dell’avanguardia contemporanea, dove arrivò con 200 dollari in tasca negli anni Sessanta. Dice che ad un certo punto di quegli anni difficili gli erano rimasti solo 27 dollari sul conto di risparmio. Davanti alle telecamere, due dei suoi figli, Lina e Juan Carlos – noto scrittore – aprono nella Grande Mela un magazzino rimasto sigillato per decenni.

La tragedia personale e l’impegno sociale di Botero

Lì scoprono lettere, schizzi e dipinti che raccontano le ricerche e le lotte di questo artista trentenne che nuotava contro le correnti del suo tempo. Si sente incompreso, ma scrive istruzioni per incoraggiarsi, orientarsi e affinare la padronanza della sua tecnica. A quel tempo predominavano l’arte astratta, l’espressionismo astratto e la pop art, ma il colombiano aveva già scelto la sua strada in una direzione opposta. Anche voci critiche lo hanno accompagnato nel corso di una carriera straordinaria.

Negli anni settanta si trasferì a Parigi, e lì lo colpì la più grande tragedia. In un incidente con un camion vide morire Pedro, figlio del suo secondo matrimonio, all’età di 4 anni. Lo stesso Botero perse parte della mano destra, per diversi mesi non poté dipingere e dovette sottoporsi a fisioterapia. Si è chiuso nel suo studio per ricreare il volto di Pedrito ancora e ancora. Di questa serie è Pedrito a cavallo, che si trova nel Museo di Antioquia, dove accanto al bambino c’è una casa delle bambole con due figure vestite a lutto che si affacciano dalle minuscole finestre.

L’impatto della Colombia nella vita e nell’opera di Botero

Nonostante abbia vissuto in Messico, New York, Monaco o Parigi, Botero non ha mai perso di vista il suo Paese. I ricordi della sua infanzia, del mondo di Medellín negli anni ’30 e ’40, hanno ispirato gran parte del suo lavoro. Era accompagnato dalla convinzione che l’arte, quanto più locale, tanto più universale. All’inizio di questo secolo donò la sua intera collezione d’arte alla Colombia, decisione che considerò la più importante e soddisfacente della sua vita. Oltre alle opere esposte nei musei di Bogotá e Medellín, un’altra delle sue sculture è forse la più grande testimonianza della trasformazione della capitale di Antioquia e del terrore che soffrì in tempi di narcoterrorismo alla fine del secolo scorso. Quando una bomba distrusse la colomba con la sua firma esposta in una piazza cittadina – provocando 26 morti e un centinaio di feriti – Botero chiese che non fosse ricostruita. Rimase come un monumento deturpato, e accanto fece un’altra colomba in omaggio alla pace. Così continua anche oggi. La guerra e la pace della Colombia attraverso il suo artista più universale.