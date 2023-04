Ultime Notizie » Smartphone » Xiaomi 13 Ultra: design e specifiche del nuovo “strano” Smartphone

Il design del nuovo cellulare Xiaomi 13 Utra, è trapelato questa settimana dal portale specializzato Smartprix in collaborazione con lo specialista Steve Hemmerstoffer, noto come OnLeaks, che prevede un lancio ufficiale del nuovo dispositivo per il prossimo 18 aprile.

Lo Xiaomi 13 Ultra avrà un pannello posteriore curvo dove si troverà un modulo rotondo con la fotocamera principale, che sarà composta da quattro obiettivi e due flash LED. Questo modulo sporge notevolmente dal case, lasciando sollevata la metà superiore del pannello posteriore e conferendo a questo “smartphone” un aspetto peculiare.

Il dispositivo avrà dimensioni di 163,18 x 74,64 x 9,57 millimetri, anche se con la fotocamera che spicca, quest’ultima raggiunge i 15,61 millimetri.

La parte posteriore sarà bianca con una finitura in pelle e il marchio Xiaomi nella parte inferiore.

Per quanto riguarda il resto delle sue specifiche, dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. All’interno, sarà dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 a otto core, accompagnato da una RAM memoria fino a 16 GB e memoria interna fino a 512 GB.

La batteria Xiaomi 13 Ultra avrebbe una capacità di 4.900 mAh con ricarica cablata rapida da 90 W e ricarica wireless da 50 W. Inoltre, avrà una fotocamera frontale da 32 MP e la fotocamera principale includerà un obiettivo Sony IMX989 da 50 MP.