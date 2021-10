Ultime Notizie » Aggiornamento Software » Dispositivi Xiaomi che smetteranno di aggiornarsi dal 27 novembre

Alcuni dei dispositivi più venduti di Xiaomi, che sono sul mercato da diversi anni, potrebbero essere lasciati senza supporto per gli aggiornamenti a partire dal prossimo 27 novembre.

Secondo Xiaomiui tra quelli che non otterranno nuovo supporto una volta che l’azienda, a breve, smetterà di distribuire le versioni beta di MIUI (il suo sistema operativo per telefoni cellulari), ci sono i seguenti modelli:

Mi 9, Mi 9 SE

Redmi K20, Redmi K20 Pro

Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Note 8 Pro Mi CC9 (Mi9Lite)

Redmi Note 8

Mi 9 Pro 5G

Sebbene i dispositivi interessati non smetteranno di funzionare, alla data annunciata non riceveranno nuove versioni di MIUI o aggiornamenti Android, quindi non godranno delle nuove funzioni che verranno introdotte nelle prossime versioni (inclusi gli aggiornamenti di sicurezza) e saranno essere più esposto ad eventuali attacchi.