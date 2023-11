Ultime Notizie » Acquistare una casa » Whoopi Goldberg dice che i Millennials non vogliono lavorare

Whoopi Goldberg è sotto gli occhi del pubblico per le sue dichiarazioni sull’etica del lavoro dei Millennials e della Generazione Z. Durante un incontro, l’attrice ha inviato un messaggio ai giovani, che ha rimproverato di essere “pigri“.

“Mi dispiace, sai, ascolta, ogni generazione arriva e vuole fare meglio dei propri genitori. Ma mi dispiace, se vuoi lavorare solo quattro ore, sarà più difficile per te trovare una casa“, ha detto l’attrice 67enne.

“Mi dispiace per tutti coloro che pensano questo, ma mi dispiace, ci siamo rotti il fondello, abbiamo dovuto romperci il fondello, perché non avevamo la possibilità di tornare indietro. Avevamo ogni genere di cose”, ha detto l’attrice.

Goldberg ha continuato dicendo che “a ogni generazione viene detto che starai peggio dei tuoi genitori, prima di offrire qualche consiglio di vita a coloro che non si tirano su con i loro lacci”.

Perché per i Millennials è più difficile acquistare casa?

Un recente sondaggio negli Stati Uniti, fa emergere

che il 70% dei millennials ritiene chesia un elemento essenziale del, maper l’acconto si è rivelata la sfida più grande. Alcuni esperti di mutui ipotecari affermano che ciò sarebbe dovuto agli alti costi della vita per i giovani di oggi.

Quando ci sono persone che hanno pagato affitti alti, prestiti studenteschi, asilo nido, pagamenti per l’auto e altro ancora, queste (spese) non scompaiono. Avranno comunque le spese mediche, l’assicurazione dell’auto, ecc., e queste spese non compaiono sul rapporto di credito. Può davvero fare la differenza quando si acquista una casa. Con tutti questi conti, hanno difficoltà.