Ultime Notizie » Emoji WhatsApp » WhatsApp: cosa significano i colori dei cuori nelle conversazioni

WhatsApp sta attualmente implementando nuove funzionalità. Ad esempio, ora puoi nascondere il famoso online e persino aggiungere più di 512 persone in un elenco chiamato Comunità. Hai anche la possibilità di chattare ed effettuare chiamate gratuitamente.

Mentre ciò accade, WhatsApp è pieno di cose curiose. Una di queste sono i cuori colorati che si trovano nella sezione emoji. Sai davvero cosa significano? Per poterlo spiegare dobbiamo ricorrere a Emojipedia, il sito che si occupa di compilare tutte le emoticon che sono state e che saranno.

Cosa significano i colori dei cuori di WhatsApp?

Cuore rosso : è chiaro che il suo significato è legato all’espressione di amore e romanticismo. È uno dei più popolari e utilizzati dagli utenti.

: è chiaro che il suo significato è legato all’espressione di amore e romanticismo. È uno dei più popolari e utilizzati dagli utenti. Cuore arancione : secondo Emojipedia, questo non ha nulla a che fare con l’amore ma con l’amicizia, significa che l’emoji può essere inviata a un amico.

: secondo Emojipedia, questo non ha nulla a che fare con l’amore ma con l’amicizia, significa che l’emoji può essere inviata a un amico. Cuore giallo : da usare nelle situazioni in cui esprimi un amore sincero al tuo partner, senza bugie e senza risentimenti.

: da usare nelle situazioni in cui esprimi un amore sincero al tuo partner, senza bugie e senza risentimenti. Cuore verde : questa emoji ha guadagnato popolarità grazie alla band coreana Neo Culture Technology (NTC), tuttavia è stata creata per esprimere crescita, fertilità e metterla in relazione con l’ambiente.

: questa emoji ha guadagnato popolarità grazie alla band coreana Neo Culture Technology (NTC), tuttavia è stata creata per esprimere crescita, fertilità e metterla in relazione con l’ambiente. Cuore marrone : secondo Emojipedia, viene spesso utilizzato per discutere di questioni relative all’identità razziale ed è il meno utilizzato dei 9 cuori.

: secondo Emojipedia, viene spesso utilizzato per discutere di questioni relative all’identità razziale ed è il meno utilizzato dei 9 cuori. Cuore blu: questo cuore viene utilizzato in contesti di stabilità, può essere emotivo, economico, lavorativo, ecc. Può anche essere correlato alla tranquillità, alla salute e alla generosità.

Cuore bianco : se lo mandi per esprimere amore al tuo partner, lo stai usando in modo errato. Questo è stato creato per piangere la morte di qualcuno e trasmettere tranquillità. D’altra parte, l’emoji della colomba riflette la pace.

: se lo mandi per esprimere amore al tuo partner, lo stai usando in modo errato. Questo è stato creato per piangere la morte di qualcuno e trasmettere tranquillità. D’altra parte, l’emoji della colomba riflette la pace. Cuore nero : è stato progettato per esprimere morbilità, tristezza e persino umorismo nero. Inoltre, alcune persone, in particolare gli amanti del metal, lo inviano in contesti di amore o affetto.

: è stato progettato per esprimere morbilità, tristezza e persino umorismo nero. Inoltre, alcune persone, in particolare gli amanti del metal, lo inviano in contesti di amore o affetto. Cuore viola: simboleggia un amore proibito, un amore nascosto. Una relazione tra amanti, tra coppie che vivono una relazione furtiva.

Perchè non vedo i miei amici online mentre mi scrivono?

Questo errore è abbastanza comune quando tendi ad aggiornare WhatsApp. Di solito si verifica su terminali Android. Quindi non devi far altro che andare nelle Impostazioni del tuo smartphone. Lì vai su Applicazioni. In quel momento devi cliccare su WhatsApp. Lì elimina semplicemente la cache di WhatsApp. Con questo avrai risolto qualsiasi incidente che di solito appare nell’app. Ricorda che devi sempre avere l’applicazione aggiornata. Inoltre quando elimini la cache non chiuderai WhatsApp, tanto meno cancellerai le tue conversazioni.

Cosa significa “gpi” in Whatsapp?

La parola ‘gpi’ ha la stessa struttura di ‘XD’ o ‘xoxo’. Sebbene non sia un’abbreviazione definita dalla Royal Spanish Academy, puoi usarla per salvare le parole. ‘Gpi’ significa ‘Grazie per aver invitato’. Puoi usarlo quando hai scoperto che un gruppo di tuoi amici è stato invitato a una riunione, ma tu no. Nel caso di invito che hai accettato, puoi anche usare ‘gpi’ come forma di ringraziamento.