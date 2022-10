Ultime Notizie » adsense » Gli svantaggi di AdSense e perché hai bisogno di Alternative

Tutti abbiamo bisogno di alternative AdSense. Per prima cosa, è sempre una buona cosa avere opzioni. Non vogliamo essere limitati quando si tratta di scegliere una rete pubblicitaria o quando vogliamo monetizzare il nostro sito web. Un mercato buono, stabile e libero offre alternative, così puoi trovare la soluzione migliore per le tue esigenze.

Google AdSense è solo una rete pubblicitaria ed è molto popolare. Ma solo perché qualcosa è molto popolare, non significa che sia il migliore o più adatto a TE. Ci sono sempre state buone soluzioni pubblicitarie là fuori, ma Google è diventato così popolare che alcune persone sembrano pensare che sia l’unico modo possibile per fare pubblicità e fare soldi con le proprie risorse digitali.

Ecco alcuni svantaggi di AdSense che dovresti considerare quando scegli una rete pubblicitaria:

Grande non è sempre fantastico

Google è una grande azienda che non tiene conto delle esigenze di ogni piccolo editore o inserzionista. La soluzione pubblicitaria che offrono è abbastanza solida, ma non è progettata per soddisfare editori o inserzionisti e non soddisfa le tue esigenze specifiche.

Il fatto che Google sia enorme porta anche a un altro problema: il servizio clienti non è il migliore. Google non ha bisogno di investire in un supporto di qualità per te e a loro non importa se utilizzi i loro annunci per monetizzare il tuo sito Web o decidi di utilizzare un’altra rete pubblicitaria. Se te ne vai, ci sono molti più clienti da risparmiare. Se riscontri un problema durante l’utilizzo di Google AdSense, scoprirai che non c’è nessuno con cui parlare. Ci sono forum di supporto, ma a parte questo, sei da solo.

Selezione limitata di tipi di annunci

Un altro problema serio con AdSense è che i tipi di annunci sono limitati. Ad esempio, Google non offre annunci di notifica push o popunder, alcuni dei principali formati di annunci del settore. È importante scegliere i migliori formati di annunci per il tuo pubblico: avere una selezione di annunci limitata limiterà il tuo successo e i tuoi profitti.

Google non solo limita il tipo di annunci che puoi utilizzare, ma limita anche il modo in cui utilizzi qualsiasi altro servizio pubblicitario. Puoi utilizzare altre reti pubblicitarie mentre utilizzi AdSense, ma richiede molta supervisione e di solito non ne vale la pena.

La soglia di pagamento è troppo alta

La soglia di pagamento per Google AdSense è di $ 100: è davvero troppo per i piccoli proprietari di siti Web e significa che devono aspettare molto tempo per incassare le entrate pubblicitarie. Con AdMaven, ad esempio, la soglia di pagamento è inferiore a $ 10, quindi non devi aspettare molto per vedere soldi veri dal tuo sito web.

Puoi perdere tutti i tuoi soldi in un secondo

Il tuo account pubblicitario può essere chiuso, come nel caso di PropellerAds, senza un vero motivo. Certo, Google dirà che si tratta di frode sui clic o violazione delle norme, ma ci sono stati molti casi in cui Google ha semplicemente chiuso account e gli editori non hanno mai visto il denaro accumulato lì. Poiché l’assistenza clienti è quasi inesistente, non ci sarà molto che potrai fare se il tuo account pubblicitario verrà chiuso. Inoltre, se commetti un errore, questo di solito significa un divieto a vita: non sarai mai più in grado di utilizzare gli annunci Google.

AdSense non è redditizio per i piccoli publisher

I piccoli editori non trarranno profitti significativi utilizzando AdSense. La maggior parte degli inserzionisti su Google preferisce gli annunci di ricerca e la selezione degli annunci display è limitata e talvolta addirittura noiosa. Gli utenti tendono a ignorare quegli annunci, quindi non ricevi molti clic. Nessun clic, nessun denaro.

Altre limitazioni di AdSense

Limiti di età del sito: i siti cinesi e indiani devono avere almeno 6 mesi prima di presentare domanda ad AdSense.

Limitazioni e norme sui contenuti: Google non consente l’inserimento di annunci vicino a determinati tipi di contenuti, come contenuti per adulti. Se gestisci un sito Web con contenuti ‘sgradevoli’, Google non ti consentirà di utilizzare AdSense.