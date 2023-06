Ultime Notizie » Meghan Markle » Harry e Meghan si separano da Spotify dopo una sola Serie di Podcast

Il contratto firmato alla fine del 2020 tra Archewell Audio, il gruppo media gestito dal principe Harry e Meghan Markle, duchessa di Sussex, e il provider di servizi audio e multimediali in streaming Spotify è stato annullato di comune accordo. Secondo Variety, il contratto è stato valutato a $ 20 milioni.

“Spotify e Archewell Audio hanno concordato reciprocamente di separarsi e sono orgogliosi della serie che hanno messo insieme“, hanno dichiarato entrambe le parti in una dichiarazione congiunta.

Lo spettacolo della duchessa, “The Archetypes“, in cui Markle osservava e distruggeva gli stereotipi storici sulle donne, era in cima alle classifiche di popolarità in diversi paesi.

Non sono ancora chiari i motivi della rottura dell’accordo. Una fonte anonima ha sottolineato che la coppia voleva distribuire i propri progetti oltre Spotify e trovare altre piattaforme per la promozione. Un’altra fonte ha affermato che il gigante dello “streaming audio” si aspettava la produzione di più contenuti. Per tre anni, dalla firma del contratto, Archewell Audio ha pubblicato una sola serie di podcast, lasciando nel limbo l’esecuzione del patto.