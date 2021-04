Ultime Notizie » India » Violento Terremoto Oggi India: Sisma M6 epicentro Assam

Una violenta scossa di terremoto di Magnitudo 6 è stata registrata oggi mercoledì 27 aprile 2021 alle ore 02:21:26 UTC (4:21 AM in Italia) in India con epicentro Assam. Coordinate geografiche 26.787N 92.420E, ipocentro ad una profondità di 28 Km. L’epicentro è stato localizzato da USGS a 10,9 km a NO di Dhekiajuli, 96 km NNE di Guwahati.

Si registrano danni vari ma per il momento nessuna vittima. “Abbiamo appena vissuto un forte terremoto in Assam”, ha dettosu Twitter il ministro di Stato Himanta Biswa Sarma:

Chi ha sentito il terremoto oggi in India

Alcune testimonianze dirette del violento terremoto in India di oggi. “È stato enorme … non mi sono mai sentito così in vita mia … È continua con un terzo scossone”, affermano da Rangāpāra(28 km a E dall’epicentro). “Enorme scossone”, affermano da Tezpur (46 km a SE dall’epicentro). “La più grande scossa mai sperimentata nella mia vita … anche se non ci sono vittime nell’area, ma ha lasciato molte persone con paura”, testimoniano da Bomdila (48 km a N dall’epicentro).