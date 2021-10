Ultime Notizie » crittografia » Crewdle, per Videoconferenze sicure, Crittografate e senza Server

Quando conduciamo una videoconferenza, generalmente c’è un server centrale che è responsabile della gestione delle informazioni. La maggior parte dei servizi utilizza la crittografia, il video non viene registrato pulito su nessuna macchina intermedia, ma non è una comunicazione tra due punti, come dovrebbe essere per garantire la privacy assoluta.

Questo è ciò che offre crewdle, un nuovo servizio che si presenta come “videoconferenza al 100% crittografata e semplificata rispettosa dell’ambiente”. Disponibile su crewdle.com, l’ultima versione di questa piattaforma ha già visto la luce del giorno con una tecnologia di videocomunicazione P2P.

Vogliono eliminare le videoconferenze e le videochiamate invadenti eliminando la necessità di server tra i partecipanti a una comunicazione video. Ciò consente alle trasmissioni crittografate end-to-end di percorrere la distanza più breve possibile utilizzando la minor quantità di energia, quindi è anche una soluzione più ecologica rispetto

al resto.

Non è necessario scaricare alcun software e si integra con altri strumenti, come Slack, Google Calendar e Microsoft Outlook.

È gratuito e facile da usare come accedere al tuo sito Web, creare una stanza e invitare altre persone, autorizzando il browser ad accedere alla webcam e al microfono.

Una volta iniziata la sessione, possiamo aggiungere partecipanti, nascondere la fotocamera, disattivare il microfono e il resto delle attività a cui siamo abituati in questo tipo di piattaforma, anche se logicamente non ha tante risorse come Google Meet o Zoom, re del settore per lungo tempo.