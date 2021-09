Ultime Notizie » Arte digitale » Video incredibile: Volti realistici creati dal Computer

Quando vediamo un trailer di un videogioco di nuova generazione, rimaniamo estremamente sorpresi dal realismo raggiunto. Un realismo che da tempo ha raggiunto i grandi schermi, dal momento che molte sequenze dei grandi film sono digitali e praticamente nessuno nota la differenza.

Quel realismo è relativamente facile da ottenere quando si tratta di scenari e molto più difficile quando si tratta di espressioni facciali. I personaggi aggiunti digitalmente nei film sono ancora facilmente riconoscibili, anche se questo è qualcosa che cambierà a breve.

Lo dimostra il video a fondo pagina in cui possiamo vedere un personaggio digitale che fa gesti facciali con un realismo che fa venire la pelle d’oca. Realizzato a mano da Chris Jones in Blender e Krita e reso in Cycles su Surface Pro 4 e su un PC del 2008, ci sono voluti più di quattro giorni per ottenere quel risultato.

È il lavoro di una persona con vecchi computer, immagina cosa si potrebbe ottenere con un team di professionisti che utilizzano macchine all’avanguardia, tutte focalizzate sulla resurrezione di personaggi per i film, o semplicemente sulla

sostituzione di attori attuali conche da quello che possiamo vedere nel video, in molte occasioni possono essere più espressivi degli umani.

Attualmente sono i sensori che vengono posti sui volti degli attori che sono responsabili del movimento di un volto digitale, ma è possibile che in futuro non sarà necessario, servirà semplicemente un tipo di professionista specializzato nel dare espressione a volti, un misto tra il protagonista della serie Lie to Me con Chris Jones, creatore di questa meraviglia del giorno: