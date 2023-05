Ultime Notizie » Come vedere Monza Roma Streaming » ⚽ Monza-Roma Streaming Gratis info Roja Live Serie A, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Monza-Roma Streaming Gratis. Partita è valida per la 33a giornata di Serie A. Si gioca all’U-Power Stadium di Monza alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 3 maggio 2023, assieme ad altre tre partite: Milan-Cremonese, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo.

La Roma, che nel week-end riceverà l’Inter all’Olimpico, cerca di qualificarsi per la Champions League, ma la sconfitta con il Milan ha complicato la situazione. Adesso la squadra deve vincere contro il Monza, che è stata una sorpresa nel campionato. All’andata, la Roma ha vinto 3-0, ma quest’oggi peseranno le tante assenze giallorosse. Di seguito le informazioni per vedere la partita Monza-Roma streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: la Roma ha vinto cinque (1 pareggio) delle trasferte precedenti in cui ha segnato per prima in questa stagione di Serie A.

Monza-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore Palladino deve scegliere tra Petagna e Mota Carvalho per affiancare Caprari nell’attacco. Dybala ha problemi all’adduttore e alla caviglia e non è certo se verrà convocato. Wijnaldum potrebbe anche finire in panchina. Per coprire le emergenze difensive, Cristante potrebbe essere abbassato con Camara e Bove centrali di centrocampo.

⚽ Le probabili formazioni di Monza-Roma

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Alessandro, Petagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Solbakken; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Matic. Indisponibili: Belotti, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling, Wijnaldum.

Monza-Roma in TV, che canale?



La partita di calcio Monza-Roma sarà trasmessa in diretta su DAZN Online. I clienti Sky con abbonamento attivo e decoder potranno accedere alla DAZN Zone utilizzando una smart tv compatibile e seguendo le istruzioni sul sito di DAZN per attivare il canale.

Paulo Dybala ha segnato i suoi primi gol con la Roma contro il Monza e ha fatto quattro gol in cinque partite contro le squadre appena promosse in Serie A 2022/23.

Monza-Roma Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Gli abbonati a DAZN possono seguire la partita Monza-Roma in streaming gratuitamente tramite il sito web www.dazn.it. DAZN offre una serie di servizi on-demand per seguire le partite di calcio su vari dispositivi come iPhone, iPad, Android, Samsung Apps, smart TV, tablet, smartphone e PC.

Andrea Petagna ha segnato tre gol contro la Roma nella Serie A, usando solo i rigori. In generale, ha segnato più gol contro Atalanta (cinque) e Lazio (quattro) nel torneo. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Monza-Roma Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono alternative per vedere la partita Monza-Roma, ma è importante ricordare che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti web di calcio online che non pagano i diritti televisivi delle partite sono illegali.

Gianluca Caprari, il cui primo gioco in Serie A è stato con la Roma il 7 maggio 2011 contro il Milan, ha segnato quattro volte contro la squadra giallorossa in questo campionato. Solo contro la Fiorentina ha fatto di meglio con cinque gol. In sintesi, Caprari ha avuto un ottimo rendimento contro la Roma segnando quattro gol. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.