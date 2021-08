Uragano Nora sul Messico: pubblicate Foto e Video dell'impatto

L’Uragano Nora si è schiantato sulla costa messicana del Pacifico. Finora le autorità messicane non hanno segnalato vittime. Nora, classificato uragano dal National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, ha toccato terra questo sabato nello stato di Jalisco.

L’occhio dell’uragano Nora, classificato di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson di 5, rimane vicino alla costa del Messico dopo essere approdato nel nord-ovest di Jalisco: così viene descritta la situazione nel rapporto dell’NHC.

Finora le autorità messicane non hanno segnalato vittime. Tuttavia, i residenti locali hanno iniziato a pubblicare foto e video che mostrano i danni alle infrastrutture causati dalla tempesta.

