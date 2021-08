Uragano Ida Louisiana: Video mostra "prima e dopo" con enormi inondazioni

Le autorità della parrocchia di St. Bernard hanno diffuso un video incredibile che mostra le conseguenze del pericoloso uragano Ida, che questa domenica si è abbattuto nello stato della Louisiana, generando venti massimi sostenuti di 240 chilometri orari. Nelle immagini della registrazione, ripresa dalle telecamere di sicurezza dell’isola di Delacroix, la situazione in varie aree viene confrontata a un’ora di distanza, mostrando quanto velocemente il livello dell’acqua è salito nella regione colpita.

Before and after security camera footage from Fire Station #12 in Delacroix within a 1 hour time span.

