Ultime Notizie » Come vedere Udinese Milan Streaming » Udinese MILAN Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Udinese-Milan Streaming Gratis. Il Milan di Stefano Pioli (42 punti in classifica) sta cercando continuità di risultati e spera di vincere contro l’Udinese (18 punti). In caso di vittoria, potrebbero ridurre il divario con la capolista Inter a meno sei punti. Il Milan spera anche che Rafa Leao ritrovi la vena realizzativa. L’Inter avrà una difficile trasferta a Firenze e poi si scontrerà con la Juventus, momento in cui una delle due squadre perderà punti. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Udinese-Milan streaming gratis e video live tv.

Orario Udinese-Milan e dove si gioca

Udinese-Milan, gara valida per la 21ª giornata del campionato di calcio di Serie A 2023/2024 e in programma alle ore 20:45 italiane al Bluenergy Stadium di Udine.

Udinese-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’Udinese potrebbe confermare Lovric, Walace e Samardzic a centrocampo, mentre Zemura cerca spazio a sinistra. In attacco, Pereyra giocherà dietro a Lucca. Per il Milan, potrebbe essere confermata la stessa formazione della partita contro la Roma, con Gabbia e Kjaer in difesa, Theo e Calabria come terzini. Giroud sarà affiancato da Leao, Loftus-Cheek e Pulisic in avanti. Florenzi e Sportiello tornano a disposizione, mentre Pellegrino è escluso.

⚽ Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Silvestri, Padelli, TIkvic, Masina, Kabasele, Ehizibue, Camara, Zarraga, Thauvin, Success, Akè. Indisponibili: Bijol, Brenner, Ebosse, Davis, Deulofeu, Semedo, Zemura. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pereyra, Perez.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theio Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Florenzi, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chake Traoré, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori, Pellegrino. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah, Reijnders.

Arbitro: Maresca (Napoli). Guadalinee: DI Iorio e Scatragli. IV Uomo: Baroni. Var: Abisso. Assistente Var: Irrati.

Théo Hernández è diventato il difensore più prolifico nella storia del Milan nella Serie A, segnando 25 gol dalla sua arrivata nel 2019. Solo due difensori, Paolo Maldini e Aldo Maldera, hanno segnato più gol di lui nella storia del club.

Udinese-Milan in TV, che canale?

Udinese-Milan diretta tv con l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. La telecronaca del match su DAZN sarà a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Fabio Bazzani. Su Sky i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Il Milan è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol durante le partite disputate in trasferta nel corso del campionato, con un totale di 36 reti in 10 gare (in media 3.

Dove vedere Udinese-Milan Streaming Gratis in italiano

6 gol per partita). Di queste, 20 sono state realizzate dalla squadra rossonera e 16 sono state subite.

Udinese-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go e NOW (a pagamento per tutti), sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook, smart TV, console di gioco e Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Il Milan ha segnato il maggior numero di gol nei ultimi quindici minuti del primo tempo, insieme all’Inter. D’altro canto, l’Udinese ha subito il maggior numero di gol nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Aggiornamenti in tempo reale sugli account ufficiali delle due squadre su X e Facebook, e sui siti sportivi come Il Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Goal, Eurosport, FlashScore e TuttoSport.

Alternative per la visione di Udinese-Milan gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Udinese-Milan. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Udinese-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Roberto Pereyra è stato decisivo nelle ultime quattro partite contro il Milan, segnando e fornendo assist. Solo Antonio Di Natale è riuscito a fare lo stesso in cinque partite consecutive in Serie A con la maglia dell’Udinese.