Dove vedere Turchia-Italia streaming live e diretta tv. Dal 22 novembre al 18 dicembre 2022 si svolgeranno i mondiali in Qatar e come sappiamo l’Italia di Mancini non vi parteciperà, perchè è stata clamorosamente eliminata dalla Macedonia del Nord all’ultimo minuto dello spareggio giocato a Palermo qualche giorno fa. Tra poche ore la Nazionale di calcio allenata da Roberto Mancini torna in campo per giocare contro la Turchia, battuta a sua volta dal Portogallo. Una “finalina” definita da molti “inutile e umiliante” per entrambe le squadre, per l’Italia in particolare.

A Konya, in Anatolia, quindi la sfida Turchia-Italia, ossia tra le due eliminate nelle semifinali degli spareggi mondiali: si gioca perchè in palio ci sono i punti del ranking FIFA, la graduatoria sui cui vengono stilate le fasce di merito dei grandi eventi internazionali. Appuntamento per martedì 29 marzo 2022 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Scopri dove vedere Turchia-Italia streaming gratis e diretta tv.

Le probabili formazioni di Turchia-Italia

Molti giocatori hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Oltre a Politano e Florenzi (ginocchio gonfio causa sovraccarico) non ci saranno Verratti, Jorginho, Immobile e Insigne, e gli indisponibili Berardi, Gianluca Mancini e Luiz Felipe.

Mancini in conferenza stampa: “I giocatori sono andati via perché io li ho obbligati ad andare via. Se possiamo fare qualcosa per i club, noi lo facciamo, anche perché sarebbero andati comunque in tribuna, qualcuno avevano anche problemi fisici. Per questo abbiamo preferito mandarli a casa. Insigne aveva un problema fisico, Immobile sarebbe andato in tribuna, anche Verratti e Mancini avevano problemi fisici. Mi sembra giusto per questa partita in Turchia provare situazioni alternative”.

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. Allenatore Mancini.

Turchia (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz. Allenatore Kuntz.

Dove vedere Turchia-Italia streaming gratis e diretta tv

È la prima partita dell’umiliante anno che attende l’Italia. La partita in Turchia si gioca perché vale 3 milioni di euro. La diretta tv di Turchia-Italia è alle ore 20:45 italiane di martedì 29 marzo. Viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).