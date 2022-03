Dove vedere Italia-Macedonia streaming live e diretta tv. Dal 22 novembre al 18 dicembre 2022 si svolgeranno i mondiali in Qatar. La Nazionale di calcio allenata da Roberto Mancini per poterci partecipare deve affrontare gli spareggi che iniziano questa sera: oggi giovedì 24 marzo 2022 si gioca la semifinale playoff allo stadio Renzo Barbera di Palermo (tutto esaurito) con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

12 anni d’attesa per rivedere l’Italia ai Mondiali sarebbero troppi, per questo gli azzurri non possono permettersi di fallire l’appuntamento con i Mondiali di Qatar 2022. Dopo Russia 2018, la Nazionale rischia di non accedere alla manifestazione iridata per la seconda volta di fila, un’eventualità che nessuno auspica e che i tifosi azzurri non vogliono nemmeno prendere in considerazione. Scopri dove vedere Italia-Macedonia streaming gratis e diretta tv.

Le formazioni di Italia-Macedonia

La seconda partita, in caso di vittoria degli Azzurri, è in programma martedì 29 marzo sempre alle ore 20:45 tra la vincente di Turchia e Portogallo con sfida in casa della vincente di quest’ultimo accoppiamento. Finalissima fuori casa dunque per l’Italia.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, G Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore: Roberto Mancini.

A disposizione in panchina: Sirigu, Cragno, Chiellini, Acerbi, De Sciglio, Tonali, Pellegrini, Cristante, Pessina, Politano, Joao Pedro, Raspadori.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; S Ristovski, Velkowski, Musliu, Alioski; Churlinov, Da Barunski, Ademi, Bardhi, Trajkovski; M Ristovski.

Allenatore: Milevski.

A disposizione in panchina: Siskovski, Naumovski, Ristevski, Serafimov, Todoroski, Askovski, Nikolov, Spirovski, Do. Babunski, Atanasov, Ethemi, Miovski.

Arbitro: Turpin (Francia).

Dove vedere Italia-Macedonia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Italia-Macedonia questa sera alle ore 20:45 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

I tifosi siciliani spingeranno l’Italia a gettare il cuore oltre l’ostacolo. L’impianto della Favorita porta fortuna alla Nazionale, che qui ha giocato 15 volte, conquistando ben 13 vittorie, un pareggio e un solo ko (contro la Croazia nella qualificazione agli Europei del 1996).

Le altre partite valide per i Playoff di Qatar 2022

Turchia-Portogallo – giovedì 24 marzo alle ore 20:45 (chi vince sfida la vincente di Italia-Macedonia).

Galles-Austria – giovedì 24 marzo alle ore 20:45.

Svezia-Repubblica Ceca – giovedì 24 marzo alle ore 20:45.

Ucraina-Scozia (posticipata).

Russia-Polonia: Russia eliminata a tavolino, Polonia ai Mondiali.