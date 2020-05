Alieni su Marte: strana donna "fantasma" in una foto del Curiosity Rover della NASA e altri elementi "misteriosi".

Per UFO Sightings Daily’s l’immagine catturata alcuni mesi fa dal Curiosity Rover della NASA sul pianeta Marte, e’ sufficientemente misteriosa, sopprattutto per quanto riguarda la strana figura “aliena” che assomiglia tanto ad una donna. Intendiamoci, la fotografia della NASA e’ orginale. Subito si e’ diffuso un entusiasmo comprensibile per gli appassionati di Ufo Ovni e vita extraterrestre nello spazio.

Ma c’è chi e’ andato ben oltre, come l’utente YouTube “UFOvni2012” il quale ha pubblicato un filmato interessante, dove evidenzia non solo la misteriosa figura aliena, ma anche alcuni disegni sulla roccia, e due rocce o installazioni collegate tra loro da una “anomala” imperfezione del terreno che fa venire in mente ad un cammino logorato dal camminare nel tempo. In questo video viene spiegato che le due rocce potrebbero essere la via d’accesso per un rifugio alieno sul pianeta rosso.