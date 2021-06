Ultime Notizie » Broker » Come funziona il Trading Online oggi

Se durante gli anni ’20 del secolo scorso il mercato azionario era il regno dei ricchi e dei potenti, le cose sono notevolmente cambiate rispetto a quei tempi, durante gli ultimi 25 anni. Joseph Kennedy, magnate e padre di JFK pensava che se un lustrascarpe poteva possedere azioni, qualcosa doveva essere andato terribilmente storto. Un punto di vista che oggi appare piuttosto distante rispetto alle dinamiche che stiamo vivendo e attraversando. Sono infatti proprio le persone comune, quelle che oggi possiedono azioni e possono avere un approccio più o meno serio con il settore degli investimenti.

Il trading online ha dato a chiunque abbia un computer, abbastanza soldi per aprire un conto e una storia finanziaria ragionevolmente buona la possibilità di investire nel mercato. Non è necessario avere un broker personale o una fortuna usa e getta per farlo, e la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che la media delle persone che scambiano azioni non è più un segno di morte imminente. Il mercato è diventato più accessibile, ma ciò non significa che dovresti prendere alla leggera il trading online. In questo articolo, esamineremo i diversi tipi di conti di trading online, nonché come scegliere un broker online, effettuare operazioni e proteggersi dalle frodi.

Revisione di azioni e mercati

Prima di dare un’occhiata al mondo del trading online, diamo una rapida occhiata alle basi del mercato azionario. Se hai già letto Come funzionano le azioni e il mercato azionario, puoi passare alla sezione successiva.

Una quota di azioni è fondamentalmente un piccolo pezzo di una società. Gli azionisti, le persone che acquistano azioni, investono nel futuro di un’azienda finché ne possiedono le azioni. Il prezzo di un’azione varia in base alle condizioni economiche, all’andamento della società e all’atteggiamento degli investitori. La prima volta che un’azienda offre le sue azioni per la vendita pubblica è chiamata offerta pubblica iniziale (IPO), nota anche come “going public”, azioni che diventano quindi acquistabili da parte del pubblico.

Quando un’azienda realizza un profitto, può condividere quel denaro con i suoi azionisti emettendo un dividendo. Un’azienda può anche risparmiare i propri profitti o reinvestirli apportando miglioramenti all’attività o assumendo nuove persone. Le azioni che emettono dividendi frequenti sono azioni a reddito. Le azioni di società che reinvestono i loro profitti sono azioni di crescita. I migliori broker acquistano e vendono azioni attraverso uno scambio, addebitando una commissione per farlo.

Un broker è semplicemente una persona autorizzata a negoziare azioni attraverso lo scambio.

Un broker può essere sul piano di negoziazione o può effettuare operazioni per telefono o elettronicamente.Uno scambio è come uno stock in cui le persone comprano e vendono azioni. Una persona o un software digitale di trading online deve abbinare ogni ordine di acquisto a un ordine di vendita e viceversa. Alcuni scambi funzionano come aste in un vero e proprio piano di negoziazione, mentre altri abbinano gli acquirenti ai venditori elettronicamente.

Le borse mondiali hanno un elenco delle principali borse valori. Le azioni over-the-counter (OTC) non sono quotate in una borsa principale, ma vanno cercate attraverso ricerche di tipo più avanzato, per veri esperti del settore del trading e del brokeraggio. Quando acquisti e vendi azioni online, stai utilizzando un broker online che in gran parte prende il posto di un broker umano. Utilizzi ancora denaro reale, ma invece di parlare con qualcuno degli investimenti, decidi quali azioni acquistare e vendere e richiedi tu stesso le tue operazioni. Alcuni broker online offrono consulenza da broker live e operazioni assistite da broker come parte del loro servizio. Se hai bisogno di un broker che ti aiuti con le tue operazioni, dovrai scegliere un’azienda che offra quel servizio. Di seguito esamineremo altre qualità da cercare in un brokeraggio online.

Prima di poter negoziare azioni online, devi selezionare un broker online. Il tuo broker online eseguirà le tue operazioni e conserverà i tuoi soldi e le tue azioni in un conto. Il settore del trading online ha visto molte fusioni e acquisizioni, ma ci sono ancora molte aziende tra cui scegliere. Diverse aziende offrono anche diversi livelli di assistenza, tipi di account e altri servizi. Ecco alcune cose che dovresti tenere a mente quando cerchi un broker.