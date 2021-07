Ultime Notizie » Broker » Come scoprire il mondo del trading con l’apertura di un conto demo

Ti sarà sicuramente capitato di sentire parlare di trading o di trading online: è un concetto che si sta diffondendo, con una attività che sta prendendo sempre più piede, ma di sicuro non sarà ancora chiaro a tutti il significato di questi vocaboli. In questo articolo proveremo a definirli meglio, facendo luce su un mercato in grande espansione.

Che cos’è il trading online

Il trading online è un modo innovativo di investire in borsa, con l’enorme vantaggio di poter compiere tutte le nostre operazioni rimanendo comodamente seduti sul divano di casa e utilizzando un computer, uno smartphone o un tablet connessi ad internet. Il Trading online, noto anche con l’acronimo TOL, è un’attività con la quale acquistare o vendere titoli finanziari con lo scopo di guadagnare grazie alla differenza di prezzo esistente fra il momento dell’acquisto e quello della vendita.

Chi è e cosa fa un broker

Un broker è un professionista il cui ruolo è quello di porsi come ideale ponte fra la domanda e l’offerta nel mercato dei capitali, fungendo quindi da intermediario per gli investitori. In un contesto dove la proposta diventa sempre più vasta, risulta ovviamente moto complesso scegliere quale sia il broker più affidabile, o semplicemente quello più adatto alle nostre esigenze. Fra le tante piattaforme che possiamo trovare online, oggi vi presentiamo iBroker, una delle proposte più interessanti presenti sul web.

La piattaforma iBroker

La piattaforma iBroker ha alle spalle una serie di professionisti del settore finanziario con una lunga e certificata esperienza nel mondo dell’intermediazione. L’azienda ha maturato un importantissimo know how nel trading online, nell’esecuzione degli ordini e nel supporto clienti. La piattaforma è estremamente facile da utilizzare, anche per gli utenti meno esperti, grazie a una serie di grafici e di funzionalità avanzate di immediata lettura e comprensione.

Quali sono i vantaggi di iBroker

Inoltre, non è necessaria l’installazione di alcun programma sul proprio computer o sui propri device, potendo gestire ogni necessità direttamente da remoto, in modo altamente intuitivo.

La piattaforma iBroker mette a disposizione di chi intende investire nel settore finanziario, una vasta gamma di prodotti fra i quali possiamo annoverare futures, CFD, opzioni e azioni, consentendo così di operare direttamente su strumenti quotati nei mercati finanziari regolamentati, con commissioni e margini di garanzia professionali. Anche l’attenzione che l’azienda rivolge al cliente è un particolare da sottolineare, con un preciso ed affidabile servizio di supporto e trading accessibile in modo veloce e in diverse forme: via telefono, con email e via chat.

La possibilità di aprire un conto demo

Fra le caratteristiche peculiari per cui scegliere iBroker rispetto ai competitors, va senza dubbio segnalata la possibilità di aprire un conto demo gratuito: in questo modo viene data la possibilità a chi decide di affacciarsi per la prima volta a questo mondo o agli investitori meno esperti di sperimentarsi, conoscere le dinamiche del settore e maturare esperienza senza alcun rischio dal punto di vista economico: a questo punto, non rimane che creare un account, aprire il proprio conto e lanciarsi in questa nuova avventura, pronti a diventare un trader di successo.