Secondo quanto diffuso da alcuni media italiani, il governo starebbe studiando l’ipotesi di porre un tetto al bonus di 800 euro destinato agli autonomi. Il bonus, passato da 600 a 800 euro, potrebbe non essere destinato a tutti i lavoratori, come invece successo con il “Cura Italia” che comunque sta ancora presentando dei ritardi sulle procedure di pagamento. Il limite allo studio potrebbe andare da 35mila a 50mila lordi sul reddito dichiarato lo scorso anno; mentre chi ha un reddito superiore non potrà usuffruire del beneficio economico.

Il ministro Roberto Gualtieri ha annunciato così i due pacchetti: il decreto legge con le misure già pronte dovrebbe essere pronto da portare in Consiglio dei ministri tra oggi e domani. Il secondo dl dovrebbe entrare e quindi approvato la settimana prossima.

Sarà sempre INPS a preoccuparsi del bonus, istitutot che in queste ore ha comunicato che ha ricvuto 93729 domande di “Bonus Baby Sitting” previste dal Decreto “Cura Italia”. Di queste – commenta INPS in una nota – 74065 sono arrivate dal settore privato mentre 19664 dal settore pubblico. L’Istituto ha erogato 60276 “Bonus Baby Sitting” sul libretto di famiglia e sono 39210 le famiglie che ne hanno già beneficiato.