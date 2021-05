Ultime Notizie » Romania » Terremoto Oggi Romania: Sisma M4,4, epicentro a 56 km NW di Buzau

Un terremoto di magnitudo 4,4 si è verificato oggi in Romania: epicentro 56 Km a nord-ovest di Buzau, in Romania, ha riferito il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ).

Il terremoto in Romania ha colpito a una profondità intermedia di 118 km sotto l’epicentro vicino a Buzau, Municipiul Buzău, Buzău, dopo la mezzanotte di mercoledì 26 maggio 2021 alle 12:30 ora locale. L’entità esatta, l’epicentro e la profondità del terremoto potrebbero essere rivisti entro le prossime ore o minuti mentre i sismologi esaminano i dati e perfezionano i loro calcoli, o mentre altre agenzie pubblicano il loro rapporto.

Il servizio di monitoraggio ha identificato un secondo rapporto del Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC) che elencava il sisma di magnitudo 4,5.

Una terza agenzia, l’Istituto nazionale rumeno di fisica della terra (NIEP), ha segnalato lo stesso terremoto di magnitudo 4,5.

Città vicine all’epicentro in cui il terremoto potrebbe essere stato avvertito come un tremito molto debole includono Vadu Oii (100 abitanti) a 10 km dall’epicentro, Gura Teghii (3.800 abitanti) a 18 km, Nehoiu (11.400 abitanti) 29 km di distanza, Berca (9.500 abitanti) a 39 km, Râmnicu Sărat (38.500 abitanti) a 48 km, Târgu Secuiesc (20.100 abitanti) a 52 km, Buzau (131.000 abitanti) a 57 km, Săcele (29.900 abitanti) a 64 km e Mizil (15.500 abitanti) a 67 km.

Non si riportano danni a persone o cose. Ulteriori aggiornamenti in caso arrivino altre notizie significative sul terremoto di oggi.