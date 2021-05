Ultime Notizie » Ciclone » Ciclone Yass immagini LIVE: Evacuazione di massa in India

Paura in India per il passaggio del ciclone Yaas con oltre 1,1 milioni di persone evacuate in India. La tempesta ciclonica aveva già causato due morti e danni alle abitazioni. Il maltempo ha colpito gli stati dell’Orissa e del Bengala occidentale. Quella che è stata definita dal Dipartimento metereologico del Paese come una “tempesta ciclonica molto grave” ha registrato venti di 130-140 chilometri l’ora, con raffiche fino a 155 km/h.

Le ultime osservazioni indicano che la fortissima tempesta ciclonica Yaas si è indebolita in una violenta tempesta ciclonica e si è concentrata sulla costa settentrionale dell’Odisha. Altri aggiornamenti includono sei voli cancellati all’aeroporto di Mumbai diretti verso la zona dell’impatto del ciclone.

L’acqua del mare inonda le zone residenziali della costa del Bengala

Diverse strade adiacenti alle spiagge marine nel Digha del Bengala erano inondate, con alcune persone viste guadare attraverso l’acqua profonda fino al petto, poiché la città turistica ei

suoi luoghi adiacenti hanno sopportato il peso del ciclone Yaas, che è approdato nella vicina Odisha mercoledì mattina.

Molte aree di Purba Medinipur, di cui Digha fa parte, e South 24 Parganas sono state colpite da forti piogge, che hanno accompagnato la tempesta ciclonica. Il personale di sicurezza è stato dispiegato in tutte le posizioni vulnerabili dello stato per aiutare e salvare le persone colpite dalla tempesta.

Le immagini LIVE dall’India