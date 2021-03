Terremoto Nuova Zelanda: Violento Sisma M8,1 con Allarme Tsunami sul Pacifico

Un forte terremoto di magnitudo 8,1 è stato registrato questo giovedì alle 19:28 (GTM) al largo delle isole Kermadec, isole del Pacifico disabitate e che fanno parte della Nuova Zelanda, secondo i dati dell’US Geological Survey (USGS). Il terremoto è avvenuto a circa 10 chilometri di profondità (ipocentro). L’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze del paese oceanico ha sottolineato che si tratta del terzo forte terremoto che scuote il territorio in un giorno e ha emesso un nuovo allarme tsunami. Le autorità hanno esortato tutte le persone che hanno sentito il terremoto a spostarsi in aree elevate e aree di evacuazione lontane dalla costa. “E’ possibile l’arrivo di uno tsunami distruttivo“, hanno scritto in una dichiarazione.

La raccomandazione di stare lontano dall’acqua era rivolta principalmente agli abitanti della costa orientale dell’Isola del Nord, dalla Baia delle Isole a Whangarei. Da parte sua, il Pacific Tsunami Warning Center ha avvertito della possibilità di “ondate di tsunami pericolose diffuse” dopo il forte terremoto nei pressi della regione insulare. Si prevedono onde anomale verso Nuova Zelanda e Australia, le Hawaii, le isole Fiji, le Cook, Samoa, le coste di Colombia, Ecuador, Costa Rica. L’allarme segue quello per le due precedenti scosse di magnitudo 7.

Durante la giornata, una serie di forti terremoti ha scosso la Nuova Zelanda. Un terremoto di magnitudo 7,4 è stato registrato alle 17:41 (GMT) nelle Isole Kermadec, a una profondità di 55,6 chilometri. Il suo epicentro si trovava a 998 chilometri a nord-est di Whangarei, la città più settentrionale del paese. L’istituto di ricerca neozelandese GNS Science ha pubblicato una rappresentazione grafica del “grave terremoto” sul proprio account Twitter, e avverte che “numerose scosse di assestamento” potrebbero verificarsi nelle prossime ore.

Here's a visualisation of the severe earthquake from early this morning off the east coast of the North Island. Note the numerous aftershocks.

