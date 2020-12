Fanno vedere Lazio-Bruges in chiaro su Canale 5? E in streaming gratis su Sport Mediaset? La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Bruges di Philippe Clement nella 6a e ultima giornata del Gruppo F di Champions League: fischio d’inizio alle ore 18:55 di oggi martedì 8 dicembre 2020. Ai biancocelesti serve una vittoria o un pareggio per staccare il biglietto per gli ottavi di finale. Attualmente i capitolini sono secondi in classifica con 9 punti dietro alla capolista Borussia Dortmund, che con 10 punti si è già assicurata il passaggio del turno.

Le formazioni di Lazio-Bruges che ci piacerebbe vedere oggi in campo.

Inzaghi dovrebbe partire con la formazione tipo. Unico dubbio Correa. El Tucu deve fare i conti con un affaticamento al polpaccio, ma dovrebbe stringere i denti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore Simone Inzaghi.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Kossounou, Ricca; Vormer, Balanta, Vanaken; Dennis, Okereke, Lang. Allenatore Philippe Clement.

Dove vedere Lazio Bruges Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

Lazio-Bruges sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Non si potrà vedere anchee quindi nemmeno insul sito di www.mediasetplay.mediaset.it.

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Come vedere Lazio Bruges Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Lazio Bruges online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta ITA, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.