Talco Johnson & Johnson (J&J): Maxi risarcimento a donne colpite da cancro.

La Missouri Court of Appeals (USA) ha ordinato alla società Johnson & Johnson di pagare 2,1 miliardi di dollari ai querelanti che dichiarano di aver sviluppato tumori alle ovaie a causa dei prodotti venduti dalla società statunitense. In particolare, come riferisce The New York Times, accusano il colosso farmaceutico di produrre un tipo di polvere per bambini che contiene amianto e che può causare il cancro.

“Poiché gli imputati sono grandi società multimilionarie, riteniamo che sia necessaria una grande quantità di danni punitivi per avere un effetto in questo caso”, si legge nella sentenza.

Tuttavia, la Corte ha deciso di dimezzare la somma del verdetto del luglio 2018, quando venne condannata a risarcire 22 donne con 4,7 miliardi di dollari, sostenendo che alcuni richiedenti non avrebbero dovuto essere inclusi nel caso, dal momento che provenivano da un altro stato.

Una portavoce della compagnia ha difeso la polvere di talco presa di mira dalle accuse e ha avvertito che Johnson & Johnson avrebbe cercato un’ulteriore revisione della decisione della corte.

“Continuiamo a credere che si sia trattato di un giudizio fondamentalmente imperfetto, basato su una presentazione imperfetta dei fatti”, ha dichiarato Kim Montagnino. E ha sottolineato: “Continuiamo a fidarci del fatto che il nostro talco è sicuro, privo di amianto e non causa il cancro”.

Secondo un’altra indagine del The New York Times, i vertici della Johnson & Johnson erano da decenni a conoscenza dei rischi di contaminazione da amianto, ma hanno sempre nascosto i rischi ai consumatori.

L’anno scorso Johnson & Johnson è stata anche condannata a pagare 572 milioni di dollari per “danni pubblici”, per aver pubblicizzato e venduto in modo ingannevole antidolorifici che creano dipendenza. Johnson & Johnson ha commercializzato gli oppioidi come sicuri ed efficaci tra medici e pazienti.