TERREMOTO OGGI – Una sequenza sismica importante è in corso da ieri lungo la costa sudorientale dell’isola di Taiwan. L’evento più forte è avvenuto questa mattina alle 8:44 (ora italiana) con magnitudo stimata 6.8 (6.9 secondo USGS). Ieri, alle 15:41 (ora italiana) un altro forte terremoto di magnitudo M6.6 aveva interessato la stessa regione, seguito da numerose repliche di magnitudo inferiore.

Come ricordato da INGV Terremoti, la regione è caratterizzata da un’attività sismica molto intensa, a causa della convergenza tra la placca oceanica delle Filippine e quella Euroasiatica. La velocità di questa convergenza è una delle più elevate al mondo, circa 8 cm/anno.

Il terremoto di oggi è stato risentito fortemente in tutto l’isola e ha causato notevoli danni e crolli alle strade e ad alcuni edifici. Al momento non ci sono notizie di vittime. A causa della magnitudo elevata, inizialmente stimata in 7.2, il Pacific Tsunami Warning Center aveva emesso un’allerta tsunami, poi revocata.

Massive #Earthquake in #Taiwan!

Half an hour ago, at 14:44 local time, a very powerful 7.2 magnitude earthquake struck southeast Taiwan. Another 6.5 #magnitude earthquake occurred in the same region in the evening. pic.twitter.com/cYPiHC7G0x

— Dr. Sandeep Seth (@sandipseth) September 18, 2022