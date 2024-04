Ultime Notizie » Allerta tsunami » Terremoto Taiwan Oggi: aumentano Bilancio Vittime e Sforzi Soccorso

TERREMOTO TAIWAN OGGI – Il bilancio delle vittime per il terremoto di magnitudo 7,4 al largo della costa orientale di Taiwan è aumentato a 10 morti e oltre 800 feriti, con circa un centinaio di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, secondo quanto riportato dal China Times. Tutte le contee e le città di Taiwan hanno mobilitato squadre di ricerca speciali verso Hualien, l’area più vicina all’epicentro, per contribuire agli sforzi di soccorso.

Oltre alle due principali scosse sismiche di magnitudo 7.4 e 6.5, sono state registrate almeno altre 58 scosse di minore entità, con magnitudo inferiore a 6.

La presidente di Taiwan ha annunciato che l’esercito partecipa attivamente alle

Dopo il terremoto principale, il Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ha emesso un’allerta tsunami per Taiwan, Giappone e Filippine, ma è stata successivamente revocata. Tuttavia, i dati dei sensori mareografici intorno a Taiwan, campionati ogni ora, non sono sufficienti per rilevare lo tsunami, che ha un periodo breve di circa 10-15 minuti. I dati da Ishigakijima mostrano un aumento massimo del livello del mare di 16 cm con un periodo di 14 minuti. Il Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’INGV ha monitorato l’evento e chiuso l’allerta dopo aver confermato l’attività sismica.