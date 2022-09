Ultime Notizie » Diretta Udinese Inter » Calcio Serie A: Inter sconfitta a Udine 3-1, Udinese prima in classifica

DIRETTA CALCIO SERIE A – L’Udinese ottiene la quinta vittoria consecutiva battendo allo Stadio Friuli l’Inter di Inzaghi con il risultato di 3-1 nell’anticipo della domenica valido per a 7a giornata di Serie A. Terza sconfitta invece in campionato per i nerazzurri. Udinese momentaneamente in vetta a 16 punti davanti ad Atalanta, Milan e Napoli. L’Inter resta a quota 12 punti in classifica.

Una partita vinta in rimonta quella dell’ottima formazione di Suttil Nel primo tempo, visto che è stato Barella a portare in vantaggio l’Inter su calcio di punizione al 5′. Per Barella è il primo gol su calcio di punizione con la maglia dell’Inter. Per lui una rete nell’unico tentativo da quando veste la maglia nerazzurra.

Al 22′ arriva il pareggio dei friulani al termine di una sfortunata autorete di Skriniar. L’Udinese domina e provoca nervosisimo nelle file dell’Inter, tanto che Inzaghi è costretto a sostituire Mkhitaryan e Bastoni già ammoniti. Nella ripresa Dzeko porta in vantaggio i suoi ma il gol viene annullato. Arriva un legno di Deulofeu e il raddoppio di Bijol (colpo di testa).

Il tabellino di Udinese-Inter 3-1

E al 93′ arriva il tris con Arslan che la chiude definitivamente.

Marcatori gol: 5′ Barella, 23′ Skriniar (Autogol), 84′ Bijol, 90’+3′ Arslan.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra (69′ Ehizibue), Lovric (79′ Arslan), Walace, Makengo (61′ Samardzic), Udogie (79′ Ebosse); Beto (69′ Success), Deulofeu. Allenatore Sottil.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi (79′ De Vrij), Bastoni (31′ Dimarco); Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (31′ Gagliardini), Darmian (67′ D’Ambrosio); Lautaro, Dzeko (67′ Correa). Allenatore Inzaghi.

Arbitro: Valeri. Ammoniti: 13′ Bastoni, 21′ Mkhitaryan, 39′ Pereyra, 45’+1 Darmian, 51′ Udogie, 56′ Becao, 57′ Brozovic.

Alle 15:00 si giocheranno Monza-Juve, Cremonese-Lazio, Fiorentina-Verona. Alle 18 c’è Roma-Atalanta e alle 20:45 il gran finale della domenica con Milan-Napoli.