Ultime Notizie » Fare trading » Strategie di investimento: quali opportunità oggi con i segnali di trading?

La complessità del periodo storico che stiamo attraversando non sembra arrestare il continuo fenomeno di avvicinamento degli italiani al mondo degli investimenti online. La pandemia prima, la guerra e le costanti tensioni geopolitiche dopo, insieme ad un’inflazione fuori controllo, hanno portato incertezze e timori sui mercati finanziari. Pure in situazioni del genere si possono creare delle interessanti opportunità per gli investitori, anche se sono più complicate da individuare.

Per poter approfittare di queste opportunità diventa ancora più importante avere un’ottima preparazione, mantenersi costantemente aggiornati, scegliere una buona strategia di investimento e sfruttare nel modo migliore gli strumenti che si hanno a disposizione.

I segnali di trading possono dare un grande e preziosissimo aiuto ai trader, a patto che questi riescano ad individuare quelli che sono i provider che forniscono un servizio sicuro e attendibile.

Segnali di trading: funzioni e affidabilità

I segnali di trading sono degli avvisi che il provider invia al suo cliente per indicare le opportunità di trading del momento: in altre parole, sono delle indicazioni operative.

Grazie a questi suggerimenti il trader che li riceve può ottimizzare le tempistiche delle sue operazioni di trading e può sfruttare le varie occasioni che si creano sul mercato. Inoltre, gli utenti meno esperti possono sfruttare i segnali come supporto nella fase di analisi e di interpretazione dell’andamento delle quotazioni.

Ovviamente i segnali di trading per essere inseriti nella strategia di investimento devono riguardare gli asset su cui si intende investire: azioni, indici, materie prime, criptovalute, cambi e così via.

Le classificazioni più importanti però sono quelle che separano i servizi gratuiti da quelli a pagamento, che entrambi includono segnali estremamente affidabili.

Tra i migliori servizi a pagamento è possibile citare quelli forniti da SellerySignals, che hanno un costo di 99 dollari al mese, Forex Signals, 52 dollari al mese, e FX Leader, con diversi piani di abbonamento a partire da 39,99 dollari al mese.

Nell’elenco dei più affidabili segnali di trading gratuiti invece troviamo quelli forniti dai broker regolamentati FP Markets, Trade.com e Capital.com, a cui si può aggiungere le funzionalità di Social Trading e Copy Trading di eToro.

Fonte: “come si trova un segnale trading affidabile” a cura di piattaformetrading.online.

Le diverse tipologie di segnali di trading

I segnali possono essere suddivisi in diverse categorie. La distinzione più comune è quella che viene fatta in base alla loro elaborazione.

Sotto questo punto di vista ci sono le categorie di segnali manuali, ovvero preparati da operatori esperti in carne ed ossa, segnali automatici, frutto del lavoro di un algoritmo, e segnali semiautomatici.

Un’altra distinzione può essere fatta in base al metodo di invio degli avvisi: per email, sms, notifica su app, sulla piattaforma e così via.

Perché affidarsi ai segnali di trading per investire online

Il trading online, anche se oggi è alla portata di tutti viste l’esiguità dei depositi minimi iniziali e l’intuitività delle moderne piattaforme di negoziazione, è un’attività complessa che comporta dei rischi.

Per riuscire a ottenere dei risultati positivi è necessario portarla avanti con serietà, nel modo più professionale possibile. Prima di iniziare ad investire, quindi, sarebbe opportuno studiare, scegliere con cura la piattaforma e delineare una strategia di investimento.

I segnali di trading, quindi, rientrano tra tutte quelle risorse di cui gli utenti possono avvalersi per usufruire di un supporto con cui orientarsi al meglio sui mercati finanziari.