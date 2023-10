Ultime Notizie » concerti » Sting si unirà alla Philadelphia Orchestra per due spettacoli a marzo

Sting sta bene e suonerà dal vivo. Il bassista inglese e rock star nato Gordon Sumner, che ha collaborato con l’artista reggae giamaicano Shaggy per presentare il festival inaugurale One Fine Day al Mann Centre il mese scorso, tornerà in città l’8 e il 9 marzo 2024 per esibirsi con l’orchestra che aveva precedentemente abbinato nel 2010.

I concerti alla Verizon Hall del Kimmel Center esploreranno il catalogo di canzoni di Sting con accompagnamento sinfonico. L’ex leader dei Police rivisiterà il concetto che ha guidato il suo album del 2010 Symphonicities – un’opera sull’album Synchronicity del 1983 dei Police – in cui ha ri-registrato brani caratteristici come ‘Roxanne’ e ‘Every Little Thing She Does Is Magic’ con l’Orchestra Filarmonica Reale.

Sting ha pubblicato un album di reinterpretazioni delle sue stesse composizioni, chiamato My Songs nel 2019, e un album di nuovo materiale, The Bridge nel 2021.

A proposito del festival One Fine Day di agosto, il cantautore 72enne ha parlato della necessità di sperimentare progetti inaspettati a questo punto della sua lunga carriera. “La sorpresa è l’elemento di cui ho disperatamente bisogno in ogni arte”, ha detto. “Voglio essere sorpreso e voglio sorprendere le persone. È tutta una questione di sorpresa”.

Le prevendite per i concerti di Sting con la Philadelphia Orchestra iniziano l’11 ottobre per i membri dell’orchestra e dei membri del fan club su Sting.com. La data di vendita al grande pubblico è il 16 ottobre al Kimmel Center’s Verizon Hall.