Progressi e preoccupazioni sull'intelligenza artificiale: arrivo imminente della superintelligenza?

Scienziati, milionari, uomini d’affari, governi mondiali ed esperti di tecnologia osservano nel dettaglio i progressi dell’intelligenza artificiale. Anche se molti dicono che si tratta di rendere i processi più facili per noi umani, c’è chi teme che l’arrivo della superintelligenza artificiale accelererà, un sistema capace di superare l’uomo in tutto.

La superintelligenza artificiale (SAI) è un tipo di intelligenza artificiale (AI) che supera di gran lunga l’intelligenza umana in molte aree. SAI si riferisce a un sistema di intelligenza artificiale in grado di eseguire compiti che tipicamente richiedono l’intelligenza umana, ma può anche sovraperformare gli esseri umani praticamente in tutti gli aspetti dell’intelligenza.

Creatività, comprensione e ragionamento sono tra le capacità che non abbiamo ancora visto nei sistemi attuali, o forse in gradi molto lievi.

Gli esperti di tecnologia invitano a prestare attenzione allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, poiché i suoi progressi sono stati così rapidi che sono già in grado di prevedere quando potrebbe apparire una superintelligenza artificiale che sostituirà davvero l’uomo.

L’avvertimento si concentra sul non lasciare che le macchine prendano il potere di sostituirci in tutto e perdere così il controllo del mondo.

Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, ha stimato che la superintelligenza artificiale potrebbe arrivare tra “cinque o sei anni”. Altri esperti, come il fisico Stephen Hawking, avevano espresso preoccupazione per il fatto che la superintelligenza artificiale potesse rappresentare una minaccia per l’umanità se non adeguatamente controllata.

Sono diversi i fattori che potrebbero contribuire allo sviluppo della superintelligenza artificiale, tra cui l’aumento della potenza di elaborazione dei computer, lo sviluppo di nuovi algoritmi di apprendimento automatico e l’accesso a grandi quantità di dati.

Anche se è impossibile dire con certezza quando arriverà la superintelligenza artificiale, si tratta di un argomento che sta ricevendo molta attenzione da parte di ricercatori e governi di tutto il mondo.