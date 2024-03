Ultime Notizie » Andromeda » Stelle ad Ipervelocità stanno arrivando da Andromeda

SPAZIO NEWS – Un team scientifico ha scoperto che le forze cosmiche che spingono la collisione tra la Via Lattea e Andromeda stanno lanciando stelle di quest’ultima verso di noi a ipervelocità. Questi soli viaggiano abbastanza veloce da sfuggire all’attrazione gravitazionale di Andromeda e, se passassero abbastanza vicino al nostro sistema solare, potrebbero causare il caos sulla Terra. Sono l’antipasto della collisione che creerà una megagalassia tra circa 4500 milioni di anni.

“Le stelle ad ipervelocità sono alcuni degli oggetti più veloci della Galassia… Alcune di loro superano la velocità di fuga e non sono legate alla gravità della Via Lattea“, afferma un nuovo studio guidato da Lukas Gülzow, astrofisico delle particelle presso l’Istituto di Tecnologia di Karlsruhe, in Germania, e co-scritto dal professore di fisica e cosmologia dell’Università di Sussex Malcolm Fairbairn e dal professore di fisica teorica dell’Università di Bielefeld Dominik J Schwarz.

Le stelle che possono causare il caos.

Le stelle vagabonde di questo tipo possono causare il caos totale passando vicino ad altri sistemi stellari come il nostro. Non è necessario che ci sia una collisione diretta, qualcosa di quasi improbabile, ma la loro gravità può agitare l’equilibrio orbitale delicato dei pianeti del nostro ambiente cosmico, spostando pianeti dall’orbita o lanciando grandi asteroidi dalla nube di Oort in direzione del sistema solare interno.

Le stelle ad ipervelocità sono oggetti stellari con velocità così alte da potersi liberare dalle catene gravitazionali delle loro galassie originali. Queste stelle possono viaggiare a velocità superiori ai 1000 chilometri al secondo, arrivando anche a 2300 chilometri al secondo. A titolo di confronto, il nostro Sole si muove a “soli” 200 chilometri al secondo intorno al centro della Via Lattea.

Il concetto delle stelle ad ipervelocità (HVS nelle sue sigle in inglese) è stato teorizzato per la prima volta dal fisico Jack Gilbert Hills nel 1988, portando alla scoperta della prima stella di questo tipo nel 2005.

La connessione tra Andromeda e la Via Lattea.

Da allora, l’accumulo di dati, in particolare dall’, ha ampliato il nostro catalogo di questi. Ora sappiamo che, secondo questa nuova ricerca, “basandosi sulle recenti osservazioni di Gaia, diverse di esse potrebbero avere“.

Gli astronomi sanno che la Via Lattea e Andromeda sono due galassie unite dalla gravità che finiranno la loro danza cosmica fondendosi tra circa 4500 milioni di anni formando una nuova galassia ellittica chiamata umoristicamente “Milkdromeda” da alcuni astronomi anglosassoni.

Questo studio indica che la collisione è già iniziata tecnicamente parlando, definendo le HVS come la punta di lancia di questo cocktail intergalattico. “Le recenti osservazioni di Gaia suggeriscono che alcune stelle ad ipervelocità (HVS) potrebbero avere origine al di fuori della Galassia”, affermano gli autori dello studio, sottolineando che la loro ricerca sull’origine di questi rapidi viaggiatori celesti indica Andromeda.

Le stelle sono essenzialmente spinte da fionde gravitazionali che possono provenire da buchi neri supermassicci o dalla scomparsa esplosiva dei loro compagni quando fanno parte di sistemi stellari binari. È in quegli eventi che raggiungono velocità sufficientemente alte da lanciarle in questi viaggi intergalattici.

Lo studio, in definitiva, dipinge una visione della complessa dinamica che si sta attivando man mano che la Via Lattea e Andromeda gravitano sempre più vicine l’una all’altra, suggerendo una relazione ancora più intima di quanto immaginassimo in precedenza.