Spal Inter Streaming Gratis e Diretta TV – La sfida del Paolo Mazza tra SPAL Inter delle ore 21:45 di oggi giovedì 16 luglio 2020, chiude il programma della 33a giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani vengono dalla sconfitta di Marassi sul campo del Genoa, 2-0 il finale, e da ultimi in classifica sembrano oramai rassegnati alla cadetteria per la prossima stagione. Inter invece di nuovo seconda dopo il 3-1 casalingo sul Torino e la ricerca dei 3 punti oggi per conservare fino alla fine il miglior piazzamento alle spalle dell’inarrivabile Juventus. Arbitro Giua. Andiamo a scoprire dove vedere Spal Inter streaming e diretta tv.

Spal Inter ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Spal Inter in diretta streaming su DAZN, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Spal Inter: probabili formazioni.



SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, D’Alessandro; Cerri, Petagna. Allenatore Luigi Di Biagio. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Berisha, Fares, Valoti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Brozovic, Young; Lautaro, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Godin. Indisponibili: Barella, Sensi, Lukaku.

Tra le squadre di questo campionato, solo contro la Sampdoria (otto) Andrea Petagna ha disputato più gare rispetto all’Inter (sei) senza trovare la via del gol in Serie A. Lautaro Martinez, nella gara d’andata contro la SPAL, ha segnato la seconda delle sue due doppiette in Serie A: furono quelli il settimo e l’ottavo gol in questo campionato per l’argentino, che da allora in un girone intero di partite ne ha realizzati solamente quattro. Il primo gol in Serie A del centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, è arrivato proprio contro la SPAL nel settembre 2017, con la maglia del Cagliari.