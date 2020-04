SoundCloud a supporto degli artisti nell'emergenza COVID-19.

SoundCloud, la più grande piattaforma di streaming musicale, che consente ai giovani artisti di condividere la propria musica, podcast e altri contenuti audio con un pubblico globale, annuncia iniziative a lungo termine e investimenti per 15 milioni di dollari per supportare l’attività dei propri autori nell’emergenza COVID-19. Queste misure concrete potranno essere di aiuto soprattutto alle carriere dei giovani emergenti su SoundCloud.

Nel contesto della crisi sanitaria in atto, SoundCloud ha registrato un aumento del numero degli autori che hanno caricato i propri contenuti sulla piattaforma, pari al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa tendenza è evidente in particolare nelle aree ad oggi maggiormente colpite dal coronavirus, rispetto a tutti i 190 paesi in cui SoundCloud è disponibile. La forte risposta creativa si contrappone tuttavia al clima di incertezza del settore, con perdite economiche già accertate.

Nel dettaglio, attraverso la campagna Keep The Music Going, SoundCloud supporterà i propri autori con:

· un investimento di 10 milioni di dollari per aiutare la carriera degli artisti indipendenti, consentendo loro di accedere a Repost Select, l’offerta SoundCloud di servizi professionali per artisti;

· ulteriori 5 milioni di dollari saranno destinati al supporto promozionale di tutti gli autori, che potranno così ottenere più ascolti su SoundCloud. Per tutto il 2020 la piattaforma garantirà infatti l’accesso gratuito al proprio archivio “Promote”: gli artisti avranno la possibilità di promuovere i propri brani originali su SoundCloud semplicemente taggandoli con l’hashtag #GetMorePlays;

· la creazione del nuovo servizio di marketing e distribuzione Repost: gli artisti indipendenti che vogliono dare una spinta alla loro carriera possono ora accedere a servizi professionali di marketing e monetizzazione, oltre a funzionalità di distribuzione avanzate. Repost di SoundCloud è disponibile per tutti, senza alcuna soglia di ingresso;

· la disponibilità di un nuovo pulsante sul profilo di ciascun autore, funzionale a poter ricevere supporto economico direttamente dai propri fan.

Che cos’è SoundCloud

SoundCloud è la più grande piattaforma di streaming musicale e consente alle persone

Giovani artisti italiani su SoundCloud

di scoprire e ascoltare una selezione di musica della più variegata community di autori attualmente esistente sul Web. SoundCloud è stata fondata nel 2007. Da allora, mette a disposizione ad autori di tutto il mondo i migliori strumenti, servizi e risorse per costruire e far crescere la loro carriera. Con oltre 200 milioni di tracce e più di 25 milioni di autori ascoltati in 190 paesi, ogni novità nel mondo musicale passa prima da SoundCloud.

SoundCloud annovera diversi giovani artisti italiani tra i propri autori. In particolare segnaliamo Addal, DJ e producer milanese che ha iniziato la sua carriera su SoundCloud prima di firmare con Sony Music France. Ha realizzato remix ufficiali per Rihanna, Avicii e Sofi Tukker, tra gli altri.

Tra gli artisti che hanno iniziato a far conoscere i propri brani su SoundCloud, Billie Eilish, Peggy Gou e Baby Rose.