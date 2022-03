Ultime Notizie » 2022 FIFA World Cup » Sorteggi dei Mondiali di Calcio Qatar 2022

Il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo del Qatar avverrà venerdì 1 aprile alle ore 17:00 italiane. Come sappiamo, la Nazionale Italiana non parteciperà per la seconda volta consecutiva. Le 32 squadre saranno divise in quattro fasce. Da lì, saranno sorteggiati in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Il Qatar, essendo i padroni di casa, è già assegnato nel Gruppo A.

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali Qatar 2022 streaming e tv

Il Doha Congress and Exhibition Centre ospiterà questa cerimonia. Il sorteggio può essere seguito in diretta tramite RTVE. Inoltre, anche il canale ufficiale FIFA lo trasmetterà in streaming gratis online.

L’elenco completo delle Nazionali partecipanti:

Sulla pagina ufficiale FIFA puoi seguire tutte le informazioni sui. Hai visto il pallone ufficiale

Ospite: Qatar.

AFC (Asia e Australia): Iran, Corea del Sud, Giappone e Arabia Saudita.

CAF (Africa): Ghana, Senegal, Marocco, Tunisia e Camerun.

CONCACAF (America Centrale e America del Nord): Canada.

CONMEBOL (Sud America): Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay.

OFC (Oceania): Nella fase play-off.

UEFA (Europa): Serbia, Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Croazia, Inghilterra, Germania, Polonia e Portogallo.

Ci sono tre playoff in attesa. Il Galles-Scozia/Ucraina in Europa e i due playoff internazionali tra il Perù e il miglior terzo in Asia (Australia o Emirati Arabi Uniti) e il campione dell’Oceania (Isole Salomone o Nuova Zelanda) e il quarto a Concacaf. Queste qualificazioni si terranno a giugno, ordinando definitivamente il torneo.