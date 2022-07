Ultime Notizie » luna » Impatto lunare: Il mistero del razzo che ha colpito la Luna

Poco prima dell’inizio del 2022, gli astronomi hanno rilevato uno strano pezzo di veicolo spaziale diretto verso la Luna. Grazie al Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, è stato scoperto che questa curiosa navicella spaziale ha colpito il satellite naturale della Terra provocando un insolito doppio cratere.

“L’impatto è avvenuto il 4 marzo 2022 e il cratere risultante è stato successivamente rilevato dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA. Sorprendentemente, il cratere è in realtà due crateri, un cratere orientale di 18 metri di diametro e un cratere occidentale sovrapposto di 16 metri di diametro” – NASA.

Secondo il geologo planetario Mark Robinson, investigatore principale della telecamera a bordo dell’orbiter, questa scoperta è alquanto inaspettata e divertente, poiché si tratta di un impatto dalla forma particolare e impreciso.

In effetti, il mistero diventa più grande quando si confronta l’impatto con altri precedentemente causato da razzi riconosciuti. Finora, nessun altro impatto del corpo di un razzo sulla Luna ha creato doppi crateri.

Qui puoi vedere le immagini prima e dopo che hanno mostrato la superficie prima dell’impatto e con il doppio cratere. [Video della NASA/GSFC/Arizona State University].

Da dove viene lo strano razzo che ha colpito la Luna?

Bill Gray, astronomo dilettante, ha cercato di scoprire l’origine di questo misterioso razzo. Sulla base delle sue indagini e analisi, il corpo del razzo errante potrebbe appartenere alla Cina, in particolare al booster di Chang.

E Missione lunare 5-T1, lanciata nel 2014.

Tuttavia, il governo cinese ha affermato che il razzo non era di loro proprietà. Davanti agli occhi di Gray, il Ministero degli Affari Esteri del Paese asiatico ha confuso la nave Chang’e 5-T1 con la Chang’e 5.

Sebbene queste navi condividano nomi simili, non sono assolutamente la stessa cosa. Inoltre, non sarebbe la prima volta che entrambe le missioni vengono confuse. Per Gray è un dato di fatto che l’impatto che ha provocato quello strano cratere è nelle mani della Cina.

Poco dopo, il 18th Space Control Squadron della US Space Force ha confermato che il corpo di Chang’e 5-T1 era tornato sulla Terra circa un anno dopo il lancio e si era bruciato nell’atmosfera.

Tuttavia, il mistero è continuato dopo una dichiarazione su The Verge, in cui la stessa squadra ha assicurato che il corpo della nave cinese non era mai tornato sulla Terra e che continuava a vagare nello spazio.

In conclusione, nessuna nazione ha rivendicato il corpo del razzo che ha creato questo strano cratere sulla Luna. Così come il corpo che si è schiantato non è stato completamente identificato. Pertanto, questo impatto lunare potrebbe essere il mistero dell’anno.