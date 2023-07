Ultime Notizie » Beatles » Paul McCartney lancia il podcast “McCartney: A Life in Lyrics” insieme a iHeart Podcasts e Pushkin

Paul McCartney, l’insigne musicista e ex frontman dei Beatles, si addentra nel mondo dei podcast. In collaborazione con iHeart Podcasts e Pushkin, McCartney presenta “McCartney: A Life in Lyrics“, una serie che promette di essere tutto tranne che usuale.

Un podcast insolito

Questo podcast di 12 episodi, che verrà lanciato il 20 settembre, non è il solito programma di interviste. Piuttosto, si basa su lunghe conversazioni che McCartney ha avuto con il poeta irlandese Paul Muldoon mentre lavoravano a un libro insieme, “The Lyrics: 1956 to the Present“. Questi dialoghi non sono le classiche interviste formali, ma piuttosto conversazioni amichevoli e rilassate sul passato di McCartney.

La sfida dell’editing

Il produttore esecutivo del podcast, Justin Richmond, ha descritto il processo di adattamento di queste registrazioni come un compito difficile. Con molte ore di materiale a disposizione, il team di produzione ha dovuto prendere decisioni complesse per mantenere la storia interessante per gli ascoltatori. Ad esempio, hanno dovuto omettere la discussione sulla canzone “Ebony and Ivory”, anche se era una collaborazione con Stevie Wonder.

Più di un reclamo dei Beatles

Nonostante McCartney abbia raggiunto un accordo con Sony nel 2017 sul catalogo delle canzoni dei Beatles, questo podcast non è un tentativo di rivendicare la band per sé stesso.

Cambiamenti in Amazon Music

Invece, è un’opportunità per McCartney di chiarire alcune incomprensioni sulle liriche che sono state fraintese nel corso degli anni.

In altre notizie, Amazon Music avrà un nuovo dirigente. Ryan Redington, che è stato in Amazon per quasi 15 anni, assumerà il ruolo di direttore generale di Amazon Music.

Espansione della partnership tra PRX e TED Audio Collective

PRX e TED Audio Collective stanno ampliando la loro collaborazione. La società di pubblicità di podcast Soundrise diventerà il partner ufficiale per la vendita dell’intero gruppo di podcast di TED.

Il podcast “The Always Sunny” si prende una pausa

Infine, il popolare podcast “The Always Sunny Podcast” prenderà una pausa. Non è stata fornita una ragione per questa interruzione.

Questo progetto di McCartney ci ricorda che la musica non è solo una forma d’arte, ma anche un modo per raccontare storie. Attraverso questo podcast, McCartney ci offre una nuova prospettiva per comprendere la sua musica e la sua vita, dimostrando che ci sono sempre nuovi modi per raccontare le nostre storie.