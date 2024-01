Ultime Notizie » Intelligenza artificiale » Screenshot intelligenti per lavoro intelligente con questa App

Gli screenshot sono uno strumento prezioso per salvare le informazioni poiché ci consentono di salvare facilmente qualsiasi dato come foto. In modo che in seguito possiamo accedervi e vedere o leggere ciò che ha attirato la nostra attenzione, o se vogliamo semplicemente rivederne il contenuto.

L’unico problema è che alla fine avere infiniti screenshot sul telefono diventa più un problema che un aiuto, mentre trovare lo screenshot giusto diventa più un’odissea che un semplice strumento come dovrebbe essere.

Ma cosa penseresti se ti dicessimo che ora i tuoi screenshot possono parlare? È possibile con lo strumento che stiamo per presentarvi basato su intelligenza artificiale.

Scopri come i tuoi Screenshot possono parlare con l’intelligenza artificiale di Fabric

Questo è ciò che promette Fabric e la sua app o strumento che unisce la tua galleria di screenshot iOS con un’intelligenza artificiale speciale, e attraverso questa trasforma i tuoi screenshot in piccoli amici che rispondono a domande su se stessi. Lo strumento è progettato per risparmiare all’utente il problema di dover cercare la foto corretta nella propria galleria, poiché con questa intelligenza artificiale tutta la conoscenza è a portata di mano di una query.

Ebbene, analizza il contenuto del tuo screenshot nel momento in cui viene acquisito, è così che si nutre del suo contenuto e diventa un compagno capace di rispondere a qualsiasi tua domanda. Dal luogo di origine fino a fare riassunti ed estrarre idee dietro ciò che è nascosto nel tuo screenshot.

I tuoi screenshot in un unico posto

La cosa buona che offre l’intelligenza artificiale di Fabric è che puoi trovare screenshot in base a parole chiave in modo che il processo sia il più indolore possibile. Ma più che semplici screenshot, Fabric ti permette di salvare i link alle tue pagine, così l’AI potrà analizzarli e trasformarli in parte delle informazioni che vorrai consultare in futuro.

Utilizzando Fabric puoi creare il tuo spazio di lavoro in cui i tuoi account Dropbox o Google si connettono con l’intelligenza artificiale, migliorando il modo in cui svolgi la tua vita quotidiana. Come puoi vedere, Fabric è uno strumento che una volta utilizzato diventa essenziale per chi desidera avere un flusso di lavoro intelligente.