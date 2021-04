Scoperta "strana" roccia bluastra sulla superficie di Marte.

La NASA ha condiviso una foto di una misteriosa pietra trovata dal suo rover Perseverance, che da febbraio studia la superficie del pianeta rosso alla ricerca di segni di vita antica. “Mentre l’elicottero-drone Ingenuity si sta preparando, non posso fare a meno di guardare le rocce vicine. Questa strana roccia ha il mio team scientifico che scambia molte ipotesi … Se guardi da vicino, potresti vedere la fila di segni laser dove l’ho colpita per avere maggiori informazioni”, ha scritto la missione marziana sul suo profilo Twitter.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.

It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 31, 2021