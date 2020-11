Gli scienziati hanno identificato un antico frammento del fondo dell’Oceano Pacifico in una lastra della crosta terrestre affondata nel mantello centinaia di chilometri al di sotto di quello che oggi è territorio cinese.

Il team di ricerca, composto da diversi sismologi e geofisici cinesi e americani, ha scansionato le profondità della Terra utilizzando segnali multifrequenza, che di solito vengono utilizzati per studiare l’attività sismica. Circa 67 mila misurazioni effettuate da più di 300 stazioni sismologiche nel nord-est della Cina hanno permesso ai ricercatori di ottenere le prime immagini ad alta risoluzione dei limiti superiore e inferiore di una placca tettonica rocciosa che era incorporata nel mantello inferiore con un angolo di 25 gradi.

Questa struttura, immersa in uno strato di materiale parzialmente fuso, rimane solida. Il suo limite superiore si trova a 410 chilometri sotto la superficie del continente e il limite inferiore si estende fino a 660 chilometri di profondità. Questi dati rendono il frammento di crosta trovato il più profondo mai osservato.

Anche le firme di calore delle regioni sottostanti del mantello hanno fornito dati importanti, poiché i ricercatori hanno rilevato un elevato contenuto di acqua in esse, che presumibilmente è arrivata lì con le rocce del fondo marino.

Molti scienziati ritengono che quest’acqua venga completamente rilasciata a profondità di circa 100 km nelle zone di subduzione della crosta nel mantello e che questo rilascio, tra le altre conseguenze, provochi

Come la crosta si mescola con il mantello della Terra

come quelle del. Ci sono prove crescenti che una parte dell’acqua rimane all’interno della placca per andare molto, molto più in basso.

Diversi studi precedenti suggeriscono che la lastra subdotta di una placca tettonica normalmente si deforma molto nella zona di transizione del mantello, che diventa morbida, quindi è facilmente deformabile. Tuttavia, questo non è il caso di questo tratto della placca del Pacifico, che in gran parte sembra mantenere la sua forma. Pertanto, lo studio della lastra scoperta consente una migliore comprensione di come la crosta si mescola con il mantello e se si raffredda durante la miscelazione.

Un documento scientifico di questo team che è stato pubblicato all’inizio di questo mese, va abbastanza in profondità in ciò che accade alle placche oceaniche, ricche di acqua, mentre penetrano nel mantello terrestre sotto i continenti.