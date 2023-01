Ultime Notizie » Come vedere Salernitana Napoli Streaming » Salernitana-Napoli Streaming Gratis, dove Diretta TV senza Roja Live

Dove vedere Salernitana-Napoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18:00 italiane allo stadio Arechi di Salerno per la 19a giornata di Serie A 2022-23. Dopo il 5-1 inflitto ad una Juventus che giusto ieri sera ha ricevuto la clamorosa penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso delle plusvalenze, il Napoli di Spalletti si gioca il derby campano in casa della Salernitana del tecnico Nicola.

Il Napoli ha raccolto 47 punti finora: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 94/95) ed escludendo il 2005/06, solamente tre volte una formazione ha raggiunto quota 50 punti nelle prime 19 gare giocate: la Juventus 53 nel 2018/19, la Juventus 52 nel 2013/14 e l’Inter 51 nel 2006/07 (tutte formazioni vincitrici del titolo a fine stagione). Di seguito le informazioni per vedere la partita Salernitana-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: il Napoli è l’unica squadra della Serie A a non essere stato in svantaggio alla fine del primo tempo in alcuna partita in questa stagione di campionato (a fine primo tempo: 9 vittorie, 9 pareggi).

Salernitana-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Fazio ko, dentro Radovanovic insieme a Daniliuc dopo la squalifica. In mediana ballottaggio Bohinen-Nicolussi Caviglia. Out Kvaratskhelia, ancora influenzato, al suo posto Elmas. Per il resto dentro i titolarissimi. A Salerno mancherà anche Juan Jesus per un trauma contusivo.

⚽ Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Pirola; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bronn, Fazio, Maggiore, Mazzocchi, Sepe.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Khvicha Kvaratskhelia (oggi non convocato) è, con Lionel Messi e Neymar, uno dei tre soli giocatori a contare già almeno sette reti e almeno sette assist vincenti nei maggiori cinque campionati europei 22/23.

Salernitana-Napoli in TV, che canale?



Salernitana-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Salernitana-Napoli Streaming Gratis senza Roja Live



Per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La Serie A è – tra i primi 10 campionati europei – quello che conta più giocatori africani (quattro in totale) con almeno sette gol realizzati: tra di loro Victor Osimhen (12) e Boulaye Dia (sette) – gli altri due del nostro campionato sono Lookman e Nzola. La telecronaca disarà affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.

Salernitana-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Napoli sta viaggiando a una media di 17.7 tiri a partita in questa Serie A, secondo miglior dato dei maggiori cinque tornei europei dopo il Bayern Monaco (20.5 tiri di media); in generale solamente altre due formazioni viaggiano ad almeno 17 di media: il Manchester City (17) e il Real Madrid (17.3).

Alternative per vedere Salernitana-Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Salernitana-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.