Cristiano Ronaldo si prende anche il "Maradona Award"

CR7 Cristiano Ronaldo ha vinto il “Maradona Award” come miglior marcatore ai Dubai Globe Soccer Awards 2023, superando Haaland, Mbappé e Kane.

Ronaldo ha segnato 54 gol in 59 partite, meglio di Mbappé (52 gol in 53 partite) e Kane (52 gol in 57 partite). Haaland ha segnato 50 gol in 60 partite.

Cristiano Ronaldo è inoltre nominato per altri premi nella stessa cerimonia. Le votazioni hanno registrato oltre 50 milioni di voti dai tifosi di tutto il mondo, superando i 70 milioni in totale, il doppio rispetto a quelli registrati nel 2022.