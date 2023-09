Ultime Notizie » Come vedere Roma Milan Streaming » Roma-Milan Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Serie A

Dove vedere Roma-Milan Streaming Gratis. Partita valida per la 3a giornata di Serie A 2023-24. Si gioca allo Stadio Olimpico della Capitale alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 1 settembre 2023.

Il Milan di Pioli è partito alla grande mettendo a segno due vittorie e con Giroud a segno 3 volte in due partite. La Roma di Mourinho deve ancora vincere ma oggi avrà il recente acquistato di Romelu Lukaku, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito secco. Di seguito le informazioni per vedere la partita Roma-Milan streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Paulo Dybala ha guidato la Roma in questa stagione. È il miglior marcatore della sua squadra con 11 reti, con 4 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0.

Roma-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nella partita di Roma, l’allenatore Mourinho dovrà fare a meno di Dybala, ma punta sulla combinazione di Aouar-Belotti, con Aouar nel ruolo di trequartista. Lukaku sarà pronto a entrare in campo durante la partita. Aouar tornerà a giocare dal primo minuto a centrocampo, mentre Spinazzola ha il vantaggio rispetto a Zalewski. Nel Milan, l’allenatore Pioli conferma la stessa formazione che è diventata la scelta più comune.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Celik, Paredes, Bove, Pagano, Pisilli, Azmoun, Dybala, Lukaku. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Sanches. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Bennacer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini.

⚽ Roma-Milan in TV, che canale?



Guardaline: Meli-Alassio. IV Uomo: Massa. VAR: Irrati. Assistente VAR: Di Vuolo.

Roma-Milan diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Olivier Giroud ha segnato tre gol nelle prime tre partite della stagione di Serie A per il Milan, un risultato che non si verificava dal 2001/02 quando Andriy Shevchenko aveva segnato quattro gol. Inoltre, Giroud ha segnato in sei partite consecutive tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa, un risultato che ha raggiunto solo una volta in passato con l’Arsenal nel 2015.

Roma-Milan Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Roma-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

L’attaccante della Roma, Andrea Belotti, ha segnato quattro gol nelle sue ultime sei partite casalinghe contro il Milan in Serie A. Inoltre, dopo aver segnato due gol alla prima giornata contro la Salernitana, potrebbe riuscire a segnare in due partite consecutive in casa nel campionato per la prima volta dal dicembre 2020.

Alternative per vedere Roma-Milan Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Roma-Milan. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.