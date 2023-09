Ultime Notizie » Calcio Serie A » Calcio Serie A: Roma-Milan 1-2 firmato Giroud Leao Spinazzola

DIRETTA CALCIO – Il Milan vince in casa della Roma nell’anticipo della 3a giornata di Serie A 2023-24 e scappa in testa alla classifica a punteggio pieno (9 punti). Il Milan continua a vincere e ottiene il terzo successo consecutivo nel campionato. La squadra rossonera ha dominato la partita per la maggior parte del tempo e ha segnato due gol, di cui uno su rigore. Tuttavia, il Milan è stato ridotto in dieci uomini a causa di una espulsione. Nonostante ciò, la squadra ha mantenuto il vantaggio e ha vinto la partita.

Il tabellino di Roma-Milan risultato esatto finale 1-2

Marcatori gol: 9′ rigore Giroud (M), 48′ Leao (M), 92′ Spinazzola (R).

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (79′ Pagano), Smalling, Llorente; Celikn(70′ Spinazzola), Cristante, Paredes (70′ Bove), Aouar (31′ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (70′ Kalulu), Belotti. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Spinazzola, Bove, Pagano, Pellegrini, Pisilli, Lukaku. Allenatore Mourinho.

AC MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek (65′ Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (77′ Chukwueze), Giroud (70′ Pobega), Leao (77′ Okafor).

A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Adli, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Okafor. Allenatore Pioli.

Arbitro: Rapuano da Rimini. Ammoniti: Lukaku, Tomori, Loftus-Cheek, Okafor. Espulso Tomori al 61′ per doppia ammozione.