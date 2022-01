Ultime Notizie » Come vedere Roma Lecce Streaming » Roma-Lecce Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV | Coppa Italia

Roma-Lecce Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi 20 gennaio 2022 si gioca allo stadio Olimpico della capitale gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022 con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane. Per la squadra di José Mourinho si tratta dell’esordio stagionale nella competizione, mentre i salentini di Marco Baroni, che militano in Serie B, hanno già eliminato dalla competizione Parma e Spezia. Ecco dove vedere Roma-Lecce streaming gratis e diretta tv.

Roma-Lecce Streaming Live: ultime notizie formazioni



In casa Roma Mourinho punta grosso modo sulla formazione titolare per non sbagliare l’impegno di Coppa e strappare il biglietto per il turno successivo. Largo dunque a Rui Patricio, con Karsdorp e Ibanez che tornano in difesa dal 1′ minuto. In attacco turno di riposo per Abraham, sostituito da Shomurodov: sulla trequarti ballottaggio Felix-El Shaarawy. In casa Lecce Baroni recupera Coda, che insieme a Strefezza e Rodgriguez comporrà il tridente offensivo. A centrocampo linea a tre con Majer, Hjulmand e Gargiulo.

⚽ Probabili formazioni di Roma-Lecce

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, S. Oliveira; C. Perez, Shomurodov, Felix; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Viña, Keramitsis, Veretout, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Mkhitaryan, Zaniolo.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Lucioni, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Vera, Di Mariano, Olivieri, Helgason, Bjorkengren, Faragò, Gallo, Blin, Hasic, Samoja, Dermaku.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Roma-Lecce Diretta: Canale e dove vederla in Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV



Roma-Lecce verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming, due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta PirloTV è illegale ed è oscurata in Italia.

