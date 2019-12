Regali aziendali da distribuire in ferie e congressi: alcune idee.

State cercando regali aziendali personalizzati? Per distribuire dei piccoli cadeaux per i propri clienti nell’ambito di congressi e fiere, bisogna essere originali e pratici, allo stesso tempo. Grazie alle nuove tecnologie è possibile realizzare a costo zero, prodotti personalizzati per sponsorizzare la propria azienda attraverso ogni tipo di oggetto. Avere però qualche idea originale, che possa far emergere il vostro marchio rispetto alla massa di prodotti che vengono diffusi nell’ambito di un congresso o di una fiera, a volte non è molto facile. In realtà però, ci sono tante soluzioni completamente innovative che possono dare all’azienda quel tocco in più, per distinguersi. I regali personalizzati che vengono stampati con la presenza a vista di un marchio oppure di una specifica attività commerciale o imprenditoriale sono sempre una buona soluzione. Ciò vale specialmente quando si avvicinano eventi come fiere, congressi oppure dei periodi natalizi e pasquali.

Idee originali per dei regali aziendali per i clienti

Vediamo quali sono gli oggetti che potrebbero essere diffusi e che possono essere, oltre che personalizzati, anche molto originali. Alcuni optano per una classica penna. La penna con la presenza del marchio del logo aziendale è sempre facile da tenere a portata di mano ed è anche un regalo comodo. Tra le altre idee regalo personalizzate possono esserci anche ad esempio, dei portachiavi che richiamano il marchio aziendale. Si tratta di un elemento che si porta sempre vicino alle chiavi e quindi, paradossalmente sia ha sempre “davanti agli occhi”. Garantirebbe perciò un’ottima pubblicità e lascerebbe impresso il nome dell’azienda al cliente che lo riceve nel corso di una fiera, per esempio.

Un regalo personalizzato hi-tech per i clienti di un congresso

Un’altra idea è quella di optare per un pennetta USB. Questo accessorio è molto utilizzato: può essere personalizzato con un marchio aziendale, quindi diventa un modo per fare in modo che il cliente abbia sempre a portata di mano la pubblicità.

Altre idee per distribuire cadeaux nelle fiere regali aziendali

Inoltre, è molto difficile che il cliente la getti via. Molto spesso invece, nell’ambito di congressi e fiere in cui vi è un concentrato di aziende e attività commerciali che distribuiscono prodotti, alla fine, la cosa migliore è fare qualcosa di pratico così che difficilmente verrà buttato via. Diversamente, ciò può succedere per un biglietto da visita o un volantino, per esempio.

Altri regali aziendali che possono essere distribuiti nelle presenze il rischio di essere gettati via sono le shopper. Parliamo di borse che richiamano il marchio della vostra azienda e sono pratiche da utilizzare. Ciò perché magari dopo l’uso come raccogli volantini o altri elementi nel corso della fiera, potranno essere utilizzati dal cliente ad esempio, per fare la spesa. Inoltre, c’è anche l’opportunità di realizzare un quaderno personalizzato che è sempre utile. Con questo oggetto, il cliente nel momento in cui lo usa per le sue attività potrà vedere il marchio aziendale facilmente. Tra gli altri tipi di oggetti che è possibile distribuire nel corso di una fiera, vi sono anche delle magliette con il logo personalizzato della vostra aziendale o con il motto della vostra attività. Questa idea è forse un po’ più dispendiosa, però rappresenta una buona opportunità per promuovere la propria attività imprenditoriale e commerciale. Infine, un altro regalo aziendale che si può pensare di distribuire all’interno di una fiera o di un congresso è un dolcetto. Una buona trovata, ma che non ha una durata molto lunga: i dolcetti, qualora distribuiti, dovrebbero essere incartati con un packaging che richiami il marchio aziendale. Una bella idea a cui difficilmente un cliente potrà dire di no!