Ultime Notizie » Idee regalo » Per Natale stupisci i clienti con i regali aziendali solidali

Per un’azienda avere una fitta rete di contatti e di legami è molto importante. Creare attorno all’azienda un network di qualità, fatto di fornitori, clienti e collaboratori aiuta non solo il business, ma anche la visibilità e la percezione stessa dell’azienda.

Proprio i clienti sono uno dei nodi principali di questa rete. È la loro fiducia nei prodotti e nei servizi dell’azienda che permette all’impresa di funzionare, crescere e migliorarsi. Per questo è importante che la relazione azienda – cliente non sia univoca ma sia reciproca, una sorta di dialogo.

Il piacere di lavorare insieme

Il regalo aziendale rende tangibile un concetto tanto importante quanto sfuggente: il piacere di lavorare insieme, la gratitudine per il lavoro svolto. Troppo spesso, infatti, soprattutto nel rapporto tra azienda e clienti, le relazioni sono fredde e meccaniche, guidate da impersonali logiche di mercato. Con i regali aziendali è possibile dare calore e colore a questo rapporto.

Un regalo aziendale per i propri clienti è segno di riconoscenza, un ringraziamento per quanto è stato e un augurio per quello che sarà. Ma soprattutto è un invito a proseguire insieme!

Relazioni che durano nel tempo

Dopo aver lavorato con e per il cliente, è importante mantenere i contatti. Non solo perché conservare i “vecchi” clienti è più facile che acquisirne di nuovi, ma anche perché lavorando con continuità si può crescere insieme. Inoltre, i clienti soddisfatti costituiscono la miglior forma di pubblicità e sono un grande biglietto da visita per presentarsi a nuovi potenziali clienti.

Ecco perchè per Natale realizzare i regali aziendali per i clienti è sempre un’ottima idea. Si tratta di un ringraziamento per quel tratto di strada percorso insieme, nella speranza che possa essere solo l’inizio. I regali aziendali per i clienti trasformano la relazione da semplici fornitori di servizi e prodotti a veri e propri partner: un rapporto vincente che dura nel tempo.

Perché scegliere i regali aziendali solidali di Medici Senza Frontiere

Tra i tanti regali che si possono scegliere per i propri clienti, perché non optare per i regali Natale aziendali solidali? In questo modo, oltre a rafforzare la relazione con i propri clienti, si sosterrà una causa di pace e di bene davvero importante. Per un cliente, ricevere un regalo solidale significa prende parte ad un impegno di solidarietà e amore che va oltre la relazione lavorativa e che spingerà a continuare la collaborazione proprio nel segno della solidarietà.

Per esempio, molto apprezzati sono i regali aziendali solidali di Medici Senza Frontiere. Per i propri clienti sono perfetti i panettoni solidali, per addolcire il Natale. A seconda del cliente, inoltre, si possono scegliere diversi regali aziendali solidali, come block notes e agende, oppure pergamene e biglietti che testimoniano il proprio impegno alla solidarietà.

Con i regali aziendali solidali di Medici Senza Frontiere è possibile fornire cure mediche e assistenza umanitaria in oltre 70 paesi del mondo. Da più di 50 anni MSF si impegna a portare amore e assistenza laddove ce n’è più bisogno. I regali aziendali solidali costituiscono un aiuto concreto per sostenere il lavoro di tutti gli operatori umanitari: un gesto di solidarietà che scalda il cuore.