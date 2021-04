Ultime Notizie » borussia dortmund » MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND Streaming Gratis TV: orario, probabili formazioni, in diretta Sky

Manchester City Borussia Dortmund in diretta streaming questa sera, martedì 6 aprile 2021, con inizio alle ore 21 italiane, nella seconda partita odierna di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League di calcio. Il Manchester City di Bep Guardiola punta a raggiungere la sua prima semifinale di UEFA Champions League (UCL) dopo la stagione 2015/16: 12 partite casalinghe senza sconfitte in competizioni europee (11 vittorie, 1 pareggio) e non subisce gol da 706 minuti in UCL. L’attesa del Borussia Dortmund per qualsiasi gloria europea (lunga 24 anni) è meno della metà di quella dell’attesa europea del Manchester City (51 anni).

Manchester City Borussia Dortmund probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero. Allenatore Josep Guardiola.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Haaland, Sancho. Allenatore Edin Terzić.

Arbitro: Hategan (Romania).

Come guardare Manchester City Borussia Dortmund: orario e diretta tv (non in chiaro)

La sfida Manchester City Borussia Dortmund si giocherà

Dove vedere Manchester City Borussia Dortmund streaming gratis senza Rojadirecta



all’Etihad Stadium di Manchester con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00 italiane di oggi martedì 6 aprile 2021. La partita verrà trasmessa insul digitale di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e sul numero 253 del satellite.

Manchester City Borussia Dortmund in diretta streaming gratis per gli abbonati Sky, attraverso il servizio Sky Go (link skygo.sky.it), sarà possibilie seguire la partita in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Sarà necessario scaricare precedentemente la app per sistemi Android, iOS, Windows 7 o superiori e Mac OS X 10.9 o superiori. Una valida alternativa è costituita da Now TV (link www.nowtv.it), il servizio di streaming live e on-demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Champions League, a coloro che acquistano il Pass Sport.