Ultime Notizie » Attacco Hacker » Come faccio a sapere se il mio Account Facebook è stato Hackerato

Mi hanno hackerato Facebook? Quante volte te lo sei chiesto nella vita? Diversi esperti di sicurezza informatica hanno avvertito lo scorso fine settimana che le informazioni personali di 533 milioni di utenti Facaebook, che includono nomi completi, numeri di telefono, ID Facebook, posizioni, indirizzi e-mail, tra gli altri, sono state pubblicate gratuitamente online.

I netizen possono verificare se le loro informazioni personali sono state compromesse. Per scoprire se i tuoi dati sono stati trapelati, puoi visitare il sito web Have I Been Pwned? e inserire l’indirizzo email.

Attualmente la piattaforma controlla solo se l’email è tra quelle filtrate. Tuttavia, il creatore del sito web ed esperto di sicurezza informatica, Troy Hunt, ha dichiarato sul suo account Twitter che sta esaminando la possibilità di aggiungere anche i numeri di telefono.

Sebbene Facebook abbia spiegato che si tratta di dati “vecchi” e che la vulnerabilità relativa alla fuga di dati fosse già stata corretta nell’agosto 2019, gli esperti di Have I Been Pwned? hanno spiegato che “il valore principale dei dati è l’associazione dei numeri di telefono con l’identità; mentre ogni record includeva il telefono, solo 2,5 milioni contenevano un indirizzo e-mail”.

La diffusione di questi dati ha colpito gli utenti Facebbok in più di 100 paesi nel mondo.